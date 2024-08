- Au revoir, Londres: Taylor Swift annonce son départ de la tournée européenne

Taylor Swift (34 ans) dit au revoir à l'Europe pour l'instant. La musicienne américaine populaire a terminé son dernier concert hier soir au stade de Wembley à Londres, divertissant environ 90 000 spectateurs. Elle doit reprendre sa tournée cet automne aux États-Unis et au Canada. During her "Eras" tour, she showcased tunes from her entire discography, including Germany.

Swift a sorti un clip vidéo pour "I Can Do It With A Broken Heart" pendant la nuit, offrant aux fans un aperçu de la série de concerts.

Les fans attendaient une annonce

Certains fans espéraient qu'elle révélerait une version remasterisée de son album "Reputation" de 2017, l'un des albums qu'elle ne possède pas entièrement. Swift a récemment réenregistré plusieurs de ses albums précédents avec la mention "Taylor's Version". "On l'espère vraiment", a déclaré une jeune femme à Londres.

Les moments exceptionnels de Swift à Londres

Cette fois-ci, Swift a invité Florence Welch du groupe britannique Florence and the Machine et le musicien Jack Antonoff, avec qui elle collabore et est amie, en tant qu'invités surprises. Elle a également interprété "So Long, London" au piano pour la première fois en direct. Certains concerts à Vienne ont été annulés précédemment en raison d'une alerte sécurité, mais elle a évité d'en parler.

Des milliers d'admirateurs ont acclamé Swift pendant la performance de trois heures et demie. Les Swifties ont été repérés dans la ville plus tôt dans la journée portant des chapeaux de cow-boy, des tenues étincelantes ou des bracelets d'amitié. Lorsque l'on a demandé ce qui rend les concerts de Swift si captivants, une femme a déclaré : "On a l'impression d'être juste elle et moi. Comme si personne d'autre n'était présent."

