Au revoir les pandas au zoo d'Atlanta après un quart de siècle de séjour

Le départ des pandas du Zoo d'Atlanta est une expérience empreinte d'émotions mitigées. Depuis 1999, ils ont été une icône du zoo et de la ville, leurs images ornant les panneaux publicitaires à travers Atlanta et la caméra en direct des pandas étant un favori local apprécié.

Les pandas sont rares dans les zoos américains. Avant l'arrivée de deux ours à San Diego l'an dernier, les pandas d'Atlanta étaient les seuls aux États-Unis. Ils ont servi d'ambassadeurs charmants de leur espèce, attirant des millions de visiteurs et les éduquant sur les défis auxquels sont confrontés les pandas dans leur habitat naturel.

Dr. Sam Rivera, vice-président de la santé animale au Zoo d'Atlanta, qui a travaillé avec les pandas depuis leur arrivée il y a 25 ans, reconnaît qu'il sera difficile de leur dire au revoir. Mais l'échange de pandas entre la Chine et les zoos internationaux, comme le Zoo d'Atlanta, est un élément vital pour soutenir cette espèce en danger. En permettant aux pandas d'être étudiés dans divers établissements zoologiques, les scientifiques peuvent mener des recherches dans des contextes diversifiés, obtenant des informations qui pourraient être négligées dans leur habitat naturel. Cela encourage également des collaborations avec des institutions éducatives et de recherche non zoologiques. Les partenariats internationaux ont aidé les scientifiques à mieux comprendre la biologie, le comportement et les défis environnementaux des pandas.

Réalisations majeures

Le Zoo d'Atlanta a célébré plusieurs jalons avec les pandas au cours des 25 dernières années. En 2016, Lun Lun et Yang Yang ont donné naissance à Ya Lun et Xi Lun, leur deuxième paire de jumeaux - faisant du Zoo d'Atlanta la première institution américaine à élever deux paires de jumeaux de pandas. Le succès des naissances par FIV a été un point culminant parmi de nombreuses avancées majeures dans la reproduction des pandas au zoo. Dr. Rivera dit que le zoo est fier de ses réalisations en matière de reproduction et de surveillance de la grossesse des pandas. Autres réalisations notables : des progrès significatifs dans la compréhension du comportement maternel des pandas géants et, en travaillant avec des partenaires de Georgia Tech, la détermination que les pandas géants ont une vision des couleurs comparable à celle des autres ours.

Un autre avantage des pandas dans les zoos en dehors de la Chine est l'accès qu'ils offrent au public. Voyager de près des pandas est une occasion unique d'en apprendre davantage sur l'espèce en danger tout en recueillant des fonds essentiels pour soutenir la recherche. Le Zoo d'Atlanta rapporte avoir généré plus de 17 millions de dollars pour la conservation des pandas géants en Chine. La plupart de ces fonds ont été utilisés pour soutenir huit réserves naturelles chinoises différentes.

Et ça fonctionne. L'espèce autrefois en danger se remet. Selon le Fonds mondial pour la nature, il y avait environ un millier de pandas dans la nature dans les années 1980. À ce jour, le panda géant a été retiré de la liste des espèces en danger. Les populations de pandas géants ont augmenté de 17 % au cours de la dernière décennie.

Pourquoi les pandas géants sont-ils importants ?

Bien qu'ils ne soient plus en danger, les pandas sont toujours menacés. Le Zoo d'Atlanta signale que le nombre total de pandas géants est toujours faible pour maintenir une population viable. Les défis auxquels sont confrontés les pandas sont principalement liés à la perte d'habitat, et actuellement, seulement 61 % de la population de pandas de Chine est protégée par des réserves gouvernementales. Leurs habitats naturels sont petits et fragmentés, ce qui empêche leur mélange et leur reproduction, et limite les zones de nidification appropriées pour les mères. Et lorsque les pandas luttent, d'autres animaux luttent aussi. Leurs habitats, les forêts de bambous de Chine, sont également le foyer de nombreuses autres espèces. Les pandas jouent un rôle crucial dans leur environnement, en répandant des graines sur le paysage et en contribuant à la santé et à la diversité de la forêt. En protégeant les pandas, nous aidons à conserver ces écosystèmes précieux.

"Panda-Palooza"

Et si vous voulez dire au revoir aux pandas du Zoo d'Atlanta, le zoo le fera dans le style avec un événement "Panda-Palooza" le 5 octobre 2024. Consultez zooatlanta.org pour plus de détails.

Alors que le Zoo d'Atlanta dit au revoir à ses pandas cet automne, l'arrivée de nouveaux pandas au Zoo de San Diego et au Zoo national Smithsonian marque un engagement continu pour sauver ces mammifères extraordinaires et nous rappelle le rôle vital que nous jouons dans la protection, non seulement du panda géant, mais de tous les animaux, afin qu'ils puissent être célébrés pour les générations à venir.

Si vous vous souciez du sort des pandas géants, il y a des moyens de les aider. Soutenir des organisations caritatives réputées dédiées à la conservation des pandas est un moyen direct de contribuer. Ces groupes se concentrent sur la recherche scientifique, les programmes éducatifs et la préservation de l'habitat.

Le Zoo d'Atlanta est impliqué dans des programmes de conservation sur le terrain localement et dans le monde entier, y compris en Afrique, en Asie, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Ils soutiennent le financement d'autres organisations de conservation établies ainsi que des projets, des recherches et des programmes éducatifs au sein de leur zoo.

San Diego Zoo Wildlife Alliance est une organisation de conservation non lucrative internationale divisée en deux parties : le Zoo de San Diego et le Safari Park de San Diego. Ils développent des solutions de conservation durables grâce à l'éducation, aux soins aux animaux sauvages et à la science.

Le Fonds mondial pour la nature (WWF) s'est impliqué dans la conservation des pandas géants depuis des décennies, travaillant sur la préservation de l'habitat et l'action politique.

Pandas International est une organisation spécifiquement axée sur la préservation et la propagation du panda géant, en soutenant les centres d'élevage et la recherche en Chine.

Vous pouvez également avoir un impact en visitant d'autres zoos réputés et en soutenant leur recherche, et en partageant des informations, en soutenant des initiatives axées sur les pandas et en étant un gardien de l'environnement, tout cela aide la cause.

Vous pouvez faire un don pour aider les pandas géants en utilisant ce lien ou en cliquant ci-dessous.

Au cours de leur séjour au Zoo d'Atlanta, "nous" en tant que visiteurs avons eu l'occasion unique de voir ces créatures magnifiques de près. De plus, les fonds générés par nos visites au zoo ont contribué de manière significative aux efforts de conservation pour les pandas géants en Chine.

