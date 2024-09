Au revoir aux pandas au zoo d'Atlanta après 25 ans de mandat.

Le départ des pandas du Zoo d'Atlanta est un mélange de tristesse et de joie. Pendant plus de 25 ans, ces pandas ont été un symbole emblématique du zoo et de la ville, figurant sur des panneaux publicitaires à travers Atlanta et étant l'attraction vedette de la caméra en direct des pandas du zoo.

Les pandas doux et pelucheux ne sont pas courants dans les zoos américains. Jusqu'à l'arrivée de deux ours à San Diego en juin, les pandas d'Atlanta étaient les seuls aux États-Unis. Ils ont servi de charmants représentants de leur espèce, attirant des millions de visiteurs et les éduquant sur les difficultés que les pandas rencontrent dans leur habitat naturel.

Le Dr. Sam Rivera, vice-président de la santé animale au Zoo d'Atlanta, qui a travaillé avec les pandas depuis leur arrivée, reconnaît qu'il sera difficile de leur dire au revoir. Cependant, l'échange de pandas entre la Chine et les zoos internationaux, tels que le Zoo d'Atlanta, est un élément essentiel pour aider cette espèce en danger. En permettant aux pandas d'être étudiés dans divers zoos, les chercheurs peuvent mener des expériences dans différents contextes, découvrant des informations qui pourraient être ignorées dans leur habitat naturel. Des collaborations avec des institutions éducatives et de recherche non zoologiques sont également encouragées grâce à ces partenariats. Les collaborations internationales ont aidé les chercheurs à mieux comprendre la biologie, le comportement et les défis environnementaux des pandas.

Faits marquants

Le Zoo d'Atlanta a atteint plusieurs jalons avec les pandas au cours des 25 dernières années. En 2016, Lun Lun et Yang Yang ont donné naissance à Ya Lun et Xi Lun, leur deuxième paire de jumeaux, faisant du Zoo d'Atlanta la première institution américaine à élever deux paires de jumeaux de pandas. Le zoo est fier de ses réalisations en matière de reproduction et de suivi de la grossesse des pandas. D'autres accomplissements significatifs comprennent la compréhension du comportement maternel des pandas géants et la détermination que les pandas géants ont une vision des couleurs comparable à celle des autres ours.

L'un des avantages des pandas dans les zoos en dehors de la Chine est l'opportunité qu'ils offrent au public d'en apprendre davantage sur l'espèce en danger. Le Zoo d'Atlanta déclare avoir généré plus de 17 millions de dollars pour la conservation des pandas en Chine, principalement utilisés pour soutenir divers reserves naturelles. L'espèce autrefois en danger est en voie de retour. Selon le Fonds mondial pour la nature, il y avait environ un millier de pandas dans la nature dans les années 1980. En 2016, le panda géant avait été retiré de la liste des espèces en danger, et sa population avait augmenté de 17 % au cours de la dernière décennie.

Pourquoi les pandas géants sont-ils importants, de toute façon?

Bien qu'ils ne soient plus en danger, les pandas restent vulnérables. Le Zoo d'Atlanta signale que le nombre total de pandas géants est encore faible pour maintenir une population durable. Les défis auxquels sont confrontés les pandas proviennent principalement de la perte de leur habitat, et seulement 61 % de la population de pandas de Chine est protégée par des réserves gouvernementales. Leur habitat, les forêts de bambous de Chine, est également le foyer de nombreuses autres espèces. Les pandas jouent un rôle crucial dans leur environnement, car ils aident à disperser les graines et contribuent à la santé et à la diversité de la forêt. En protégeant les pandas, nous aidons à conserver ces écosystèmes précieux.

Comment aider

Si vous vous souciez des pandas géants, il existe des moyens de les aider. Soutenir des organisations de charité respectables dédiées à la conservation des pandas est un moyen direct de contribuer. Ces organisations se concentrent sur la recherche scientifique, les programmes éducatifs et la préservation de l'habitat.

Le Zoo d'Atlanta est impliqué dans des programmes de conservation sur le terrain à la fois localement et internationalement, ainsi que dans le financement d'autres organisations et projets de conservation, de recherche et d'éducation au sein de son zoo.

Le San Diego Zoo Wildlife Alliance est une organisation de conservation internationale à but non lucratif divisée en deux parties : le Zoo de San Diego et le Safari Park de San Diego. Ils proposent des solutions de conservation durables grâce à l'éducation, la santé des animaux sauvages et la science.

Le Fonds mondial pour la nature (WWF) s'est impliqué dans la conservation des pandas géants depuis des décennies, en se concentrant sur la préservation de l'habitat et l'action politique.

Pandas International est une organisation spécialement dédiée à la préservation et à la propagation des pandas géants, en soutenant les centres d'élevage et la recherche en Chine.

Vous pouvez faire la différence en visitant d'autres zoos respectables et en soutenant leur recherche, ainsi qu'en partageant des informations sur la conservation et en étant le gardien de l'environnement, tous ces éléments contribuent à la cause.

Vous pouvez faire un don pour aider les pandas géants en utilisant ce lien ou en cliquant ci-dessous.

Alors que le Zoo d'Atlanta se prépare à dire au revoir à ses pandas cet automne, l'arrivée de nouveaux pandas au Zoo de San Diego et au Smithsonian National Zoo représente un engagement continu pour sauver ces mammifères extraordinaires. Cela nous rappelle notre rôle vital dans la protection non seulement du panda géant, mais de tous les animaux afin qu'ils puissent être célébrés pour les générations à venir.

Et si vous voulez dire au revoir aux pandas du Zoo d'Atlanta en fanfare, le zoo organise un événement "Panda-Palooza" le 5 octobre 2024. Pour plus de détails, visitez zooatlanata.org.

