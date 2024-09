Au revoir à l'héritage russe: l'Ukraine cherche à renommer les pièces

Ukraine a l'intention de se détacher davantage de la Russie en renommant ses pièces de monnaie mineures. Au lieu de "Kopiyka", elles devraient être appelées "Shah" à l'avenir, comme l'a annoncé la banque centrale de Kyiv. Après avoir étudié l'histoire de la monnaie ukrainienne, le gouverneur de la banque centrale, Andriy Pyshnyi, a conclu que le nom "Kopiyka" représentait l'occupation de Moscou. Le terme "Kopeyka" est également utilisé en Russie pour l'unité monétaire la plus petite, mais en raison de la faiblesse du rouble et de sa valeur négligeable, les Kopeks ont peu d'importance en Russie. La Banque nationale a déjà préparé des propositions pour les ajustements législatifs nécessaires. Il n'y a pas de plans pour échanger les pièces en circulation existantes; au lieu de cela, elles continueront à coexister.

Alors que les progrès à Kursk ralentissent, les forces russes deviennent de plus en plus actives à Pokrovsk. Cette ville ukrainienne sert de point critique car elle se trouve sur "la dernière ligne fortifiée bien établie". Selon l'expert militaire Gustav Gressel, la tolérance des Ukrainiens pour les erreurs diminue régulièrement.

Les alliés d'Ukraine s'attendent à ce qu'Iran livre prochainement des missiles balistiques à la Russie, ce qui pourrait déclencher une réponse rapide des alliés d'Ukraine, selon des sources qui ont parlé à Bloomberg. Depuis le début de l'invasion de la Russie en Ukraine en février 2022, l'Iran a déjà fourni à la Russie de nombreux drones. Le transfert imminent de missiles balistiques serait un développement préoccupant dans le conflit, selon le magazine, citant plusieurs sources anonymes. Les individus inconnus n'ont pas fourni de délai ou d'ampleur des livraisons. Cependant, un officiel a suggéré que les livraisons pourraient commencer dans les jours à venir. Les missiles balistiques voyagent généralement plus vite que les missiles de croisière ou les drones et peuvent transporter des charges plus importantes.

Selon le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, les troupes russes dans la région de Donetsk n'ont fait aucun progrès pendant deux jours. Cependant, la situation à Pokrovsk sur le front est "difficile", a déclaré Zelenskyy, s'appuyant sur des commentaires du commandant suprême Oleksandr Syrskyi, rapportés par le journal ukrainien Kyiv Independent. Des combats intenses ont eu lieu autour de Pokrovsk depuis des mois car c'est un hub logistique essentiel pour les forces ukrainiennes. Les troupes russes ont récemment connu une progression rapide (voir l'entrée à 17:22).

Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, se rendra à Kyiv demain. Il se rendra également à la centrale nucléaire de Zaporijjia, que la Russie occupe depuis son invasion il y a plus de deux ans et demi. La centrale nucléaire a été la cible d'attaques et de sabotage, les deux parties s'accusant mutuellement. En milieu août, les inspecteurs ont rapporté une escalade de la situation. Il y a eu une explosion près de la zone de sécurité, que les experts de l'AIEA sur place ont estimé avoir été causée par un drone transportant un engin explosif.

Au cours de la guerre en Ukraine, des rumeurs ont circulé sur l'utilisation de diverses armes, notamment des drones lance-flammes. Maintenant, des images ont fait surface qui semblent montrer leur utilisation. Les images semblent montrer un drone lance-flammes en train de brûler des positions militaires russes et une grande partie d'une forêt.

Le nouveau Premier ministre néerlandais, Dick Schoof, a annoncé un important paquet d'aide pour l'Ukraine. During a surprise visit to the southeastern Ukrainian city of Zaporizhzhia, he met with President Volodymyr Zelenskyy. The aid package is valued over 200 million euros. It is Schoof's first visit to Ukraine since he took office in early July, replacing Mark Rutte, who is set to become the next NATO Secretary General in October. "Without exaggeration, the Netherlands has played a crucial role in helping Ukraine save countless lives. Our relations are stronger than ever. We stand side by side in the pursuit of a fair and lasting peace," said Zelenskyy.

La raffinerie PCK de Schwedt restera sous contrôle fédéral pour l'instant. According to information from the German Press Agency, the German government seeks to extend the trusteeship administration of the majority shares of the Russian state corporation Rosneft in the PCK refinery again. The trusteeship administration would expire on September 10. The shares have been under federal trusteeship since September 2022. The German government's decision to no longer import Russian oil due to the Russian invasion of Ukraine is the reason behind this move. PCK switched to alternative supply sources at the beginning of 2023. Along with Schwedt, two other facilities are also affected. Rosneft holds 54 percent of the shares in the PCK refinery in northeastern Brandenburg.

17:22 Russie prend les gains territoriaux les plus importants en Ukraine depuis octobre 2022 - 15 kilomètres carrés par jour

Le militaire russe a connu des progrès significatifs en août, selon les estimations basées sur les données de l'Institut américain de recherche de guerre (ISW). Au cours du dernier mois, l'armée russe a pris le contrôle de 477 kilomètres carrés en Ukraine, marquant le plus grand gain territorial de la Russie depuis octobre 2022, soit plus de 15 kilomètres carrés par jour en août. Les forces russes ont principalement réussi dans la région ukrainienne orientale de Donetsk. À la tombée de la nuit hier, l'armée russe se trouvait à seulement 7 kilomètres de la ville stratégiquement cruciale de Pokrovsk.

16:56 Putin en Mongolie - Rencontre avec le président mongol Le président russe Vladimir Poutine s'est rendu en Mongolie. Mardi, Poutine rencontrera le président mongol Uchnaagiin Khürelsük. Les deux dirigeants participeront à une cérémonie marquant la victoire des troupes soviétiques et mongoles contre l'armée japonaise en 1939. Les combats ont entraîné la perte de milliers de vies. Pour Poutine, il s'agit de sa première visite dans un pays membre de la Cour pénale internationale (CPI) depuis que le tribunal a émis un mandat d'arrêt contre lui il y a presque 18 mois, en raison d'allégations de crimes de guerre en Ukraine. L'Ukraine presse la Mongolie d'arrêter Poutine et de le remettre à la cour de La Haye. Le porte-parole de Poutine a commenté la semaine dernière que le Kremlin ne s'inquiétait pas de l'arrestation de Poutine en Mongolie.

16:40 Allégations de corruption dans l'armée russe - Mumindzhanov sous enquête Le Comité d'enquête russe a ouvert des investigations sur un autre haut responsable militaire, le général Valery Mumindzhanov, suspecté d'avoir accepté des pots-de-vin à grande échelle. Cet acte est punissable de jusqu'à 15 ans de prison en Russie. Mumindzhanov occupe le poste de deputy commander for logistics dans le district militaire de Leningrad et a travaillé précédemment au ministère de la Défense. L'enquête rapporte que Mumindzhanov a exigé et reçu plus de 20 millions de roubles (environ 202 000 euros) en échange de l'approbation de contrats d'approvisionnement en uniformes. Depuis avril, plus de dix responsables militaires en Russie, y compris des généraux et des membres de haut rang du ministère de la Défense, ont été pris pour cible par les agences d'application de la loi suite à des accusations de corruption ou de fraude. Certains critiques suspectent une campagne de purge.

16:25 Zelensky sur l'opération de Kursk - "Se déroule comme prévu" Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a confirmé que l'opération dans la région russe de Kursk se déroule comme prévu. Zelensky a fait cette déclaration lors d'une visite à Zaporizhzhia, selon un correspondant de l'agence de presse d'État ukrainienne Ukrinform. "L'opération de Kursk remplit ses objectifs et se déroule comme prévu", a déclaré Zelensky. "Cependant, nous pensons que l'opération de Kursk pourrait également avoir un impact sur des attaques russes plus intenses à Pokrovsk et Torez", a ajouté le président ukrainien. Actuellement, les brigades russes les plus puissantes sont concentrées sur ces fronts.

15:52 Incendies de forêt menacent les villages occupés de Louhansk - Pas de pompiers en vue? Les habitants de la région occupée de Louhansk font face à deux menaces : la guerre et les incendies de forêt. Les réseaux sociaux sont inondés de plaintes concernant l'absence de pompiers pour éteindre les feux.

15:16 L'Ukraine reçoit un système Patriot de la part de la Roumanie - Le Parlement approuve le transfert Le Parlement roumain a donné son feu vert pour le transfert d'un système de défense aérienne Patriot à l'Ukraine. Le projet passe maintenant au vote final, selon Reuters. En juin, Bucarest a accepté de faire don de l'un de ses deux systèmes Patriot opérationnels à l'Ukraine, à condition que ses alliés remplacent le système qui est abandonné.

14:53 Mobilisation en Ukraine - Appel pour réduire la limite d'âge à 50 ans Une pétition a été lancée, exhortant le président ukrainien Volodymyr Zelensky àabaisser la limite d'âge de la mobilisation à 50 ans. Plus de 25 000 signatures ont déjà été recueillies, selon le journal ukrainien "Kyiv Independent". Selon la loi ukrainienne, une pétition électronique au président nécessite au moins 25 000 signatures en trois mois pour être prise en compte. Il reste encore 34 jours pour recueillir des signatures.

14:34 Onze blessés dans la région russe de Belgorod - Les attaques ukrainiennes incriminées Onze personnes, dont deux enfants, ont été blessées lors d'attaques ukrainiennes dans la région russe de Belgorod et sa capitale, selon Vyacheslav Gladkov, gouverneur de la région de Belgorod, via Telegram. Une garderie a également été allegedly destroyed. Les autorités locales ont fermé plusieurs écoles et garderies dans la région pour une semaine suite aux attaques. Le 2 septembre est traditionnellement le premier jour de l'école après les vacances d'été dans certaines régions d'Ukraine et de Russie.

14:10 Zelensky : un projectile russe ravage un centre islamique à Kyiv During the Russian projectile assault on Kyiv during the late hours of Monday (refer to entries 05:39, 06:20, and 09:29), a mosque and an adjacent Islamic cultural center endured significant damage. In a post on X, Ukrainian President Volodymyr Zelensky asserted that Russia exhibits no regard for spiritual or human values, and holds no respect for any religion or belief. "It persists in its campaign of devastation against the Ukrainian people and aims to destroy all our communities and even sacred places of worship," Zelensky concluded. The lead imam of the local community, Vadym Dashevski, communicated with Reuters stating that the mosque attack was an act of cowardice.

13:39 Images montrent une nuée de drones monstrueuse à Moscou et dans ses environs L'Ukraine a orchestré une importante attaque de drones, atteignant des cibles à Moscou et dans ses environs. Une explosion est capturée sur vidéo dans une raffinerie située à 16 kilomètres du Kremlin. Deux autres centrales électriques ont également subi des dommages. Selon les registres russes, plus de 150 drones ukrainiens ont été interceptés.

12:58 Sikorski: La Pologne doit abattre les drones russes qui approchent Le ministre des Affaires étrangères polonais, Radoslaw Sikorski, estime que la Pologne est obligée d'éliminer les drones russes et autres cibles aériennes approchant de l'Ukraine avant d'entrer dans l'espace aérien polonais. Sikorski a exprimé cette opinion au Financial Times (FT) britannique, ignorant la position officielle de l'OTAN quant au risque d'escalade en confrontant directement les forces russes. L'OTAN rejette l'hypothèse de tirer sur les drones et missiles russes en Ukraine, ainsi que la demande de Kiev d'imposer une zone d'interdiction de survol sur le pays. Sikorski a informé le FT : "Si des objets aériens hostiles approchent de notre espace aérien, cela représenterait un acte de légitime défense justifiable. Parce que lorsqu'ils ont pénétré, le risque de blessures dues aux débris est important."

12:12 Munz: La réponse de la Russie aux succès électoraux d'AfD et de BSW, et la potentielle plus grande attaque de drones sur Moscou Les victoires électorales d'AfD et de BSW intéressent la Russie. Le journaliste de ntv Rainer Munz fournit des informations sur les réponses de Moscou à ces succès électoraux et rapport sur la potentielle plus grande attaque de drones sur la capitale russe à ce jour.

11:40 Poutine salue la rapidité des conquêtes russes Le président russe Vladimir Poutine a salué la vitesse à laquelle ses troupes occupent de nouveaux territoires en Ukraine voisine. Il a informé les agences de presse russes que l'offensive ukrainienne dans la région de Kursk n'a pas réussi à arrêter l'avancée des troupes russes dans le Donbass. "Nous ne parlons pas d'avancer de 200 ou 300 mètres", a déclaré Poutine. "Nous parlons de plusieurs kilomètres carrés. Cette vitesse d'offensive dans le Donbass est quelque chose que nous n'avons pas vu depuis longtemps." Lors de son voyage en Mongolie, Poutine s'est arrêté dans la république sibérienne de Touva pour assister à un cours sur le nouveau sujet "Conversations sur l'importance", conçu pour rapprocher les enfants de la ligne politique du Kremlin.

11:07 L'Ukraine neutralise 22 missiles et 20 drones L'armée de l'air ukrainienne annonce avoir neutralisé 22 des 35 missiles et détruit 20 des 23 drones d'attaque russes. Neuf missiles balistiques et 13 missiles de croisière ont été neutralisés sur Kyiv, Kharkiv, Dnipro, Poltava, Mykolaïv et Zaporijjia.

10:36 Une vidéo capture une frappe de missile russe sur Kharkiv La Russie a bombardé Kharkiv de missiles pendant plusieurs jours. Selon les rapports ukrainiens, dix missiles ont été tirés vers la ville dimanche, touchant un complexe commercial et de loisirs et blessant de nombreuses personnes.

10:01 Le nombre de blessés à Sumy après une frappe russe augmente Le nombre de blessés a augmenté suite à une frappe de missile russe sur la ville de Sumy dans le nord-est de l'Ukraine. Le chiffre actuel du ministère de l'Intérieur ukrainien indique 18 personnes blessées, dont 6 enfants. Le ministère a diffusé cette information sur Telegram. Auparavant (voir l'entrée 03:34), l'administration de la ville de Sumy a rapporté qu'au moins 13 civils, dont 4 enfants, avaient été blessés dans l'attaque. La frappe de missile russe a touché un centre de réhabilitation sociale et psychologique des enfants et un orphelinat à Sumy. La situation de sécurité dans la région de Sumy s'est détériorée avec le lancement de l'incursion transfrontalière dans la région russe voisine de Kursk le 6 août. Sumy, une ville de plus de 250 000 habitants, se trouve à environ 350 kilomètres à l'est de Kyiv.

09:29 En Ukraine : deux blessés à Kyiv par une frappe aérienne russe La Russie a de nouveau attaqué Kyiv avec des missiles (voir les entrées 05:39 et 06:20). Au moins deux personnes ont été blessées par des débris de missiles explosés, ont rapporté les autorités locales. Des incendies ont également éclaté et des infrastructures et des maisons ont été endommagées. Une alerte aérienne nationale a duré environ deux heures, de la fin de la soirée de lundi à mardi matin.

Les Russes soutiennent la guerre en Ukraine : rapport de l'ISW

Selon l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW), une majorité de Russes continuent de soutenir la guerre en Ukraine. Cela malgré l'incursion de l'Ukraine dans la région frontalière russe de Kursk. Le dernier rapport de l'ISW, basé sur des données de l'institut de sondage russe indépendant Levada Center, révèle que le soutien à l'opération militaire russe en Ukraine a augmenté progressivement en août. Actuellement, environ 78 % des répondants soutiennent la guerre en Ukraine, passant de 75 % en juillet et 77 % en juin. La population russe ne semble pas se lasser de la guerre, donnant aux autorités russes de la marge de manœuvre dans leur stratégie pour prolonger la guerre d'usure contre l'Ukraine, suggèrent les analystes de l'ISW.

L'Ukraine publie les chiffres des pertes russes

Le état-major ukrainien a publié de nouveaux chiffres sur les pertes infligées aux forces armées russes en Ukraine. Selon ces chiffres, environ 617 600 soldats russes ont été tués en Ukraine depuis le 24 février 2022, avec une perte quotidienne de 1 300 soldats ces dernières 24 heures. De plus, neuf chars, dix systèmes d'artillerie, un système d'artillerie moyenne à longue portée et 30 drones ont été détruits lors de la période récente. Depuis le début de l'offensive à grande échelle, la Russie a perdu 8 601 chars, 17 646 systèmes d'artillerie, 368 avions, 328 hélicoptères, 28 navires et un sous-marin, selon les rapports ukrainiens. Bien que les estimations occidentales indiquent des pertes plus modestes, celles-ci sont considérées comme des chiffres minimums.

Secours à Kharkiv après une frappe aérienne russe

Suite à la frappe aérienne russe sur Kharkiv, les équipes de secours ont réussi à sortir un homme des décombres d'une salle de spectacle effondrée. Le survivant a rapporté se sentir bien peu de temps après avoir été secouru. Plus de 40 personnes, dont cinq enfants, ont été blessées lors d'attaques de roquettes russes sur Kharkiv. Plusieurs roquettes ont explosé dans un centre commercial et une salle de spectacle aux environs de midi le dimanche.

Attaques aériennes russes sur Kyiv

Kyiv a été cible de plusieurs drones russes, de missiles de croisière et de missiles balistiques. Des explosions et des incendies ont été signalés dans la ville, contraignant de nombreux résidents à chercher refuge dans des abris anti-aériens. Le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, a confirmé des explosions dans les districts de Holosiyivskyi et de Solomianskyi. Klitschko a également rapporté plusieurs incendies, et le chef de l'administration militaire de Kyiv, Serhiy Popko, a fait part d'informations similaires concernant les incendies dans le district de Shevchenkivskyi. Une personne a été blessée dans le district de Shevchenkivskyi par des débris tombant du ciel.

Nouvelles attaques aériennes russes à Kyiv

Les autorités militaires ukrainiennes ont rapporté que Kyiv a été cible d'attaques aériennes russes. Des incendies et des explosions ont été signalés, et les unités de défense aérienne ont été appelées pour répondre à l'attaque. Il n'y a pas encore de compte rendu clair du nombre de roquettes utilisées ou des dommages causés.

Putin sur le gazoduc russe vers la Chine

Le président russe Vladimir Poutine estime que la construction d'un nouveau gazoduc russe vers la Chine se déroule selon les délais prévus. Le gazoduc est estimé à transporter 50 milliards de mètres cubes de gaz naturel par an de la région russe de Yamal vers la Chine. L'étude de faisabilité a été approuvée en janvier 2022, et les études techniques nécessaires ont été menées, a mentionné Poutine.

Attaque sur un orphelinat de Sumy

L'armée russe a lancé des attaques de roquettes sur un centre de Sumy pour la réhabilitation sociale et psychologique des enfants et un orphelinat, blessant 13 personnes, dont deux enfants. Le bâtiment est situé dans un quartier résidentiel, selon les informations de l'administration militaire locale.

Sondage polonais sur l'abattage de drones espions russes

Selon un sondage réalisé par "Rzeczpospolita", près de 60% des Polonais sont favorables à la destruction par les forces militaires polonaises des drones espions russes qui entrent dans l'espace aérien polonais lors d'attaques contre l'Ukraine. Le sondage fait référence à un objet volant non identifié, présumé être un drone kamikaze, qui a survolé la Pologne pendant plus de 30 minutes avant de disparaître le 26 août. Le général de brigade polonais Tomasz Drewniak a suggéré que la Russie avait peut-être intentionnellement testé le système de défense aérienne polonais en envoyant des drones dans l'espace aérien polonais.

Un mort dans les bombardements russes à Belgorod

Le gouverneur de la région russe de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, a rapporté un mort et trois blessés suite aux tirs d'artillerie ukrainienne dans le village de Shagarovka. Au moins un autre village a été bombardé par les forces ukrainiennes.

Interception russe de drones ukrainiens

La Russie a affirmé avoir repoussé des attaques de drones ukrainiens massives sur Moscou et quatorze autres régions, interceptant un total de 158 objets volants. Dix drones ont été rapportés comme ayant été lancés vers Moscou, selon le ministère russe de la Défense.

22h24 : Augmentation des attaques aériennes russes à Kharkiv, le bilan des victimes atteint 47Le bilan des victimes à Kharkiv suite aux importantes attaques aériennes russes a atteint 47, dont 7 civils mineurs, selon les services d'urgence ukrainiens via Telegram. De nombreux bâtiments civils, dont un centre commercial, ont été endommagés selon des photos de l'agence de presse.

21h52 : Crash mortel d'un hélicoptère ukrainien lors d'un vol d'entraînement - les pilotes périssentDeux personnes ont perdu la vie lorsque

