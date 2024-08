- Au revoir à la musique: les athlètes olympiques rentrent ensemble

Au son d'un orchestre à vent et de la mascotte olympique, de nombreux athlètes allemands ont entamé leur voyage retour, accompagnés des tubes "99 Luftballons" de Nena et "Aux Champs-Élysées". Ils ont embarqué à bord d'un train spécialement décoré aux couleurs noir, rouge et or à la gare du Nord de Paris pour leur "retour à la maison" vers Cologne.

À Cologne, sur le Rhin, une photo de groupe et une réception par la maire Henriette Reker sont prévues en début d'après-midi. Ensuite, les athlètes reprendront leur chemin individuel. Les Jeux olympiques d'été à Paris ont pris fin la veille avec la cérémonie de clôture.

À leur arrivée à Cologne, les athlètes étaient impatients pour la photo de groupe et la réception par la maire Henriette Reker. Après les célébrations, ils se réjouissaient de leurs voyages de retour, marquant la fin de leurs expériences inoubliables aux Jeux olympiques d'été à Paris.

