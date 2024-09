Au revoir à la "culture d'accueil", l'Allemagne cède aux exigences ultraconservatrices et renforce ses contrôles aux frontières.

Le long d'une rivière, un pont relie deux nations européennes, servant de passerelle depuis la Pologne. Une file de voitures serpente patiemment, attendant l'autorisation de poursuivre vers l'Allemagne. Les agents de la police allemande, armés de fusils-mitrailleurs et vêtus de gilets haute visibilité, font signe aux véhicules de passer ou arrêtent ceux qu'ils jugent suspects.

Tom Knie, un jeune policier, partage ses pensées entre les patrouilles, expliquant que les individus ne répondant pas aux critères d'entrée en Allemagne ou aux normes de l'espace Schengen peuvent subir un contrôle policier plus approfondi.

Ces scenarios sont désormais la norme aux frontières terrestres allemandes.

Le 16 septembre, Berlin a ordonné la réintroduction temporaire du contrôle des frontières aux frontières avec la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, la France et le Danemark.

Cette mesure s'ajoute aux contrôles déjà en vigueur aux frontières avec la Pologne, l'Autriche, la République tchèque et la Suisse, en place depuis octobre.

La principale raison de cette réintroduction est liée aux affaires intérieures allemandes, qui exercent une pression croissante sur le chancelier Olaf Scholz et sa coalition gouvernementale. Le principal défi vient de l'extrême droite allemande en pleine croissance et confiante.

Cependant, ces contrôles signifient également la fin de la politique migratoire généreuse de l'Allemagne – la culture de l'accueil, ou "Wilkommenskultur", initiée par la prédécesseure d'Angela Merkel en 2015. Ces contrôles soulèvent des questions sur la durabilité de la zone Schengen.

Terrorisme, migration et l'AfD

La présence notable des affiches du parti Alternative pour l'Allemagne (AfD) le long de la route menant à Frankfurt/Oder est un rappel éloquent de leur position sur la sécurité des frontières. Une affiche porte l'inscription "NOUS VOUS PROTÉGEONS !" avec un aigle survolant une poubelle qui contient un feu de signalisation (représentant le gouvernement de coalition) et, de manière insidieuse, une mosquée.

Une série d'attentats terroristes précédant des élections régionales cruciales dans les régions à droite a mis en lumière la question de la migration. En juin, un homme de 25 ans d'origine afghane a tué un policier à Mannheim, suivi quelques semaines plus tard par un homme de 26 ans originaire de Syrie qui a tué trois personnes à Solingen. Les deux incidents ont été exploités par l'AfD.

Parmi les figures les plus controversées du parti, Bjoern Hoecke a appelé à "mettre fin à cette voie erronée de multiculturalisme forcé".

En septembre, l'AfD est devenue le premier parti d'extrême droite depuis l'époque nazie à remporter clairement une élection régionale. Leur victoire en Thuringe, un ancien État allemand de l'Est, a été suivie d'une deuxième place serrée en Saxe.

L'érosion de la poigne de Scholz

L'AfD a depuis longtemps fait campagne sur une plateforme anti-immigration. La co-présidente de l'AfD, Alice Weidel, a déclaré précédemment que l'Allemagne s'était transformée en "un pays sans frontières, où quiconque peut entrer sans conséquence".

Leur succès, ainsi que la montée d'une faction d'extrême gauche partageant des sentiments anti-immigration, ont érodé le soutien de Scholz et l'ont poussé à agir, notamment dans le domaine de la migration.

S'adressant au Parlement allemand avant les restrictions frontalières, Scholz a déclaré : "Nous mettons en œuvre ces mesures malgré les défis qu'elles poseront avec nos voisins...". Il a ajouté : "Je crois que nous devons endurer ce différend".

Raphael Bossong, un chercheur à l'Institut allemand des affaires internationales et de la sécurité, a déclaré que répondre aux demandes des populistes de droite ne se traduirait pas par des victoires électorales. Au lieu de cela, les partis principaux pourraient rencontrer des conséquences négatives en adoptant des positions similaires à celles de l'AfD.

Il est possible que Scholz et son gouvernement rencontrent d'autres difficultés ce week-end, avec le Brandebourg qui organise des élections régionales pour choisir ses nouveaux dirigeants.

Les prévisions actuelles prévoient que l'AfD obtiendra 28,4 % des voix, dépassant le parti social-démocrate de Scholz, qui est prévu pour terminer deuxième avec 24,7 %.

Le résultat pourrait encore fragiliser la coalition de Scholz et intensifier les appels pour des élections fédérales anticipées avant septembre 2023.

La chute de la Wilkommenskultur ?

L'appel aux contrôles frontaliers plus stricts en Allemagne indique également un changement dans l'Union européenne par rapport aux politiques de Merkel.

En 2015, Merkel a ouvert les frontières allemandes aux migrants cherchant refuge – principalement des Syriens en raison de la guerre civile dans leur pays. Les données du gouvernement allemand montrent que 13,7 millions de migrants non allemands sont arrivés entre 2015 et 2023. Comparativement, le nombre de migrants entrant en Allemagne avant 2015 n'était que de 5,8 millions.

Les actions entreprises par Merkel sont devenues célèbres sous le nom de Wilkommenskultur et ont établi l'Allemagne en tant que leader mondial en matière de politique migratoire libérale.

Actuellement, Gerald Knaus, conseiller en migration du gouvernement de Merkel à l'époque, considère que le gouvernement allemand actuel se retrouve passivement dans un "piège". Il s'attend à ce que la promesse de contrôler la migration irrégulière aux frontières conduise à des attentes irréalistes de construction de barrières et de transformation des pays en forteresses.

Selon Knaus, le gouvernement actuel est confronté à la nécessité de réglementer et de superviser les migrations, une demande qu'il reconnaît comme valable de la part de l'extrême droite. Cependant, le gouvernement semble incapable de mettre en place une politique efficace en réponse.

Selon Knaus, la perspective de modifier les politiques allemandes apporte un nouveau danger.

"Si vous garantissez de gérer une question émotionnelle comme l'immigration, mais que votre stratégie échoue, non seulement vous n'atteindrez pas votre objectif, mais vous établirez également un échec que les radicaux, prêts à aller jusqu'au bout, exploiteront avec joie", a déclaré Knaus.

Les contrôles frontaliers réintroduits affectent les relations de l'Allemagne non seulement avec ses voisins au sein de l'espace Schengen, tels que la Belgique, la France et le Luxembourg, mais aussi à une plus large échelle avec le reste de l'Europe. Cette mesure est considérée comme un éloignement de la politique de bienvenue mondiale initiée par Angela Merkel en 2015.

Malgré la présence croissante et l'influence des partis d'extrême droite comme l'Alternative pour l'Allemagne (AfD) dans la politique européenne, Gerald Knaus, conseiller en migration du gouvernement Merkel, exprime son inquiétude quant aux conséquences potentielles de l'échec de la gestion des politiques migratoires. Il met en garde contre le fait que cet échec pourrait être exploité par des groupes radicaux, ce qui pourrait entraîner une escalade dangereuse.

