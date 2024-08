Au rassemblement démocrate, Biden prononce un discours et passe le flambeau à Harris.

Il y a à peine une quinzaine de jours, Biden a mis fin à sa campagne présidentielle. Lors du prochain congrès, les démocrates s'attendent à rendre hommage à son mandat. Se sentant "vraiment bien" quant à son discours, Biden l'a exprimé dimanche. Il a passé son week-end à Camp David, le refuge présidentiel situé près de Washington, à peaufiner son discours avec ses conseillers.

L'avenir politique de Biden dépend de la capacité de Harris à vaincre Trump. Si les démocrates échouent à remporter la présidence en novembre, de nombreux partisans condamneront Biden pour avoir poursuivi sa campagne après ses piètres performances face à Trump en juin.

Néanmoins, Biden peut s'attendre à un accueil chaleureux des démocrates lors du congrès. "Je suis nostalgique", a déclaré LaurieBeth Hager du Dakota du Nord dimanche, louant Biden comme "un excellent président". "J'aurai besoin de mouchoirs demain, mais je suis également impressionné par le courage politique qu'il a montré en prenant cette décision."

L'événement de quatre jours se déroule sous une sécurité renforcée, avec 2 500 officiers de police en service. Le FBI, le service secret et les forces de l'ordre locales ont préparé des mesures de sécurité autour du lieu pendant un an.

Lucas Rothaar du FBI a identifié un "niveau de risque accru" pour le congrès. En juillet, Trump, le candidat républicain, a été blessé lors d'une tentative d'assassinat lors d'un meeting de campagne à Butler, en Pennsylvanie. Des groupes de partisans pro-palestiniens prévoient de manifester massivement contre le soutien des États-Unis à Israël pendant le conflit avec le mouvement islamiste radical palestinien Hamas à Gaza.

Les orateurs du congrès comprendront la Première dame Jill Biden, le candidat à la vice-présidence Tim Walz, ainsi que les anciens présidents Barack Obama et Michelle Obama, ainsi que Bill Clinton. Le discours d'ouverture de Harris est prévu pour jeudi, en l'absence de Biden qui partira en vacances de six jours en Californie juste après son discours lundi.

La Harris, âgée de 59 ans, a revitalisé la campagne depuis le retrait de Biden, résonnant auprès des jeunes, des femmes et des électeurs noirs. Initialement apparue comme étant sur une voie irrésistible vers la victoire, Trump a depuis trébuché, ayant recours à des insultes personnelles et des discours décousus. Samedi, le républicain de 78 ans a attaqué Harris à nouveau, la qualifiant de "communiste" et de "folle".

Harris a subtilement remis en place le républicain dimanche. "Les leaders qui haïssent les autres sont des lâches", a-t-elle déclaré lors d'un meeting de campagne en Pennsylvanie.

Pendant le congrès démocrate, Trump continuera sa tournée nationale, organisant des meetings dans des États clés tels que la Pennsylvanie, la Caroline du Nord et le Michigan.

Malgré les critiques persistantes et les attaques des républicains, Biden peut toujours compter sur le soutien des "autres" démocrates qui admirent ses compétences en matière de prise de décision. Si Harris réussi à prendre la présidence à Trump, de nombreux critiques de Biden pourraient réviser leur opinion sur ses "autres" choix politiques.

