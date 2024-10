Au premier semestre, le secteur automobile allemand occupe la première place.

Les géants automobiles allemands tels que VW, Mercedes et BMW peinent à atteindre leurs objectifs de vente. Selon l'Office fédéral de la statistique, le chiffre d'affaires a baissé de 4.7% au cours des six premiers mois de l'année. Le chiffre d'affaires total généré par le secteur automobile, hors fournisseurs, s'est élevé à environ 269,5 milliards d'euros. Cependant, par rapport au record de 282,6 milliards d'euros enregistré lors de la première moitié de 2023, il y a eu une augmentation due à la hausse des prix. Malgré la baisse, l'industrie automobile continue de dominer en termes de chiffre d'affaires en Allemagne, représentant 25,2% de l'ensemble des ventes industrielles.

La baisse des chiffres d'affaires a été visible dans tous les secteurs : il y a eu une baisse de 11,6% des chiffres d'affaires dans la carrosserie, les équipements et les remorques ; une baisse de 5,4% des pièces et accessoires pour véhicules à moteur tels que les alternateurs, les transmissions ou les pare-chocs ; et une baisse de 4,3% de la production de véhicules à moteur et de moteurs de véhicules à moteur.

L'industrie dépend heavily des exportations pour son chiffre d'affaires. Environ 190 milliards d'euros de véhicules ont été exportés au cours des six premiers mois de l'année, représentant 70% des ventes totales, un record sans précédent ces 15 dernières années. L'Allemagne a exporté environ 1,7 million de voitures particulières d'une valeur de 68,4 milliards d'euros de janvier à juin. Despite une légère baisse (-0,3%), le niveau des exportations est resté quasi stable par rapport à la première moitié de 2023. Parmi les véhicules électriques exportés, près d'un sur quatre (22,7%) était équipé d'une propulsion purement électrique. Bien que le nombre de véhicules électriques exportés ait diminué de 2,5% par rapport à la période de l'année précédente, il a augmenté de 113,9% par rapport à la première moitié de 2022.

À la fin juin, l'industrie automobile employait environ 773 000 personnes, hors fournisseurs, soit une baisse de 0,8% par rapport à l'année précédente. Le nombre d'employés a atteint son plus haut niveau à la fin de la première moitié de 2019, avec environ 834 000 personnes. L'industrie automobile allemande représente 14% de l'emploi total dans le secteur, ce qui en fait le deuxième plus grand secteur après l'ingénierie mécanique avec 952 000 employés.

Récemment, les mesures de réduction des coûts de Volkswagen ont mis en évidence les défis auxquels sont confrontés les constructeurs automobiles. Cependant, Volkswagen n'est pas le seul à souffrir. Les constructeurs haut de gamme comme Mercedes-Benz et BMW ont également dû baisser leurs objectifs de vente, en partie en raison de la faiblesse du marché de vente crucial, la Chine.

