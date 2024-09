- Au Nord-Rhin, les partis noir et vert sont d'accord sur un plan de sécurité substantiel.

Suite à l'attaque horrible de Solingen il y a environ trois semaines, le gouvernement de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, dirigé par la coalition noire-verte, a présenté un plan de sécurité complet. Ce paquet comprend des pouvoirs accrus de la police et des réglementations d'expulsion plus strictes. Le ministre-président de l'État, Hendrik Wüst (CDU), a déclaré au Parlement de l'État : "Nous passons des mots aux actes. Nous renforcerons les pouvoirs de nos autorités de sécurité."

Le paquet comprend de nombreuses mesures, telles que le renforcement de l'Office fédéral pour la protection de la Constitution, une surveillance accrue des potentiels extrémistes, et un partage de données accru entre les agences, ainsi que des mesures ciblant l'immigration illégale.

Wüst a parlé d'une double lame, car après l'attaque de Solingen, un parti d'extrême droite est devenu le plus puissant dans un Parlement régional pour la première fois. Le cabinet a approuvé le plan de sécurité mardi, que Wüst a décrit comme le plan de sécurité et de migration le plus vaste de l'histoire de Rhénanie-du-Nord-Westphalie.

Aspects clés du plan de sécurité

Les enquêteurs se verront accorder des pouvoirs de recherche en ligne étendus pour les extrémistes islamistes radicaux, avec l'utilisation de l'intelligence artificielle. Les pouvoirs de l'Office fédéral pour la protection de la Constitution en matière de surveillance des télécommunications seront renforcés, lui permettant d'accéder aux services de messagerie cryptés. Voici un aperçu des détails :

L'IA, capable de déchiffrer même les langues rares comme le tadjik, servira de détective numérique et de patrouilleur numérique pour la police. La propagande extrémiste en ligne sera surveillée centralement, et le processus de blocage de ce contenu sera accéléré. Le logiciel de reconnaissance faciale, par exemple pour identifier les menaces potentielles, sera utilisé. À l'avenir, l'Office fédéral pour la protection de la Constitution sera autorisé à stocker des données sur les enfants mineors de 14 ans. De plus, les mesures pour lutter contre la radicalisation islamiste des jeunes individus seront renforcées. NRW prévoit également de pousser plusieurs mesures, telles que la rétention de données, par le biais d'initiatives au Bundesrat.

Mesures contre l'immigration illégale

Une base de données centrale des personnes expulsables sera créée en NRW, tandis que l'échange de données entre les autorités sera simplifié. Les personnes originaires de pays sûrs resteront dans les centres d'asile jusqu'à ce qu'une décision soit prise sur leur demande. Trois chambres supplémentaires pour les procédures d'asile seront créées aux tribunaux administratifs.

NRW prévoit maintenant la construction d'une deuxième prison pour expulsés par le biais d'initiatives au Bundesrat. Des changements dans la loi sur l'immigration seront recherchés, notamment des améliorations du système de Dublin et l'expulsion simplifiée des criminels, des terroristes et de leurs soutiens.

Attaque de Solingen

Le 23 août, un homme armé d'un couteau a attaqué des participants à un festival de la ville de Solingen, faisant trois morts et huit blessés. Le suspect, un Syrien de 26 ans, est en détention. Sa déportation était prévue l'an dernier mais n'a pas abouti. Le groupe terroriste de l'État islamique a revendiqué l'attaque.

Ces derniers jours, le ministre de l'Intérieur Herbert Reul (CDU) et le ministre des Réfugiés Josefine Paul (Verts) avaient déjà proposé des mesures initiales. Reul avait ordonné une présence policière accrue et des contrôles d'identité lors des rassemblements publics. Paul avait renforcé les missions de contrôle et de surveillance des autorités d'immigration locales et fédérales dans l'expulsion des demandeurs d'asile rejetés.

"Il semble que nous assistions au début d'une nouvelle vague de terrorisme islamique en Europe", a déclaré la cheffe du groupe parlementaire vert Verena Schäffer. Le gouvernement de l'État a réagi avec un paquet de mesures.

La ministre des Réfugiés verte Josefine Paul a souligné l'unité de la coalition, déclarant : "Nous faisons face à la réalité et sommes prêts à réévaluer nos positions lorsque c'est nécessaire." NRW a déjà expulsé 113 personnes relevant de la sécurité et recherchées.

Réactions de l'opposition

Le chef de l'opposition SPD Jochen Ott a critiqué "l'échec du gouvernement et de l'administration" dans l'expulsion manquée de l'auteur de l'attaque de Solingen. "L'attaque de Solingen n'était pas un échec du droit d'asile, mais la faute de votre gouvernement d'État", a déclaré Ott. Les mesures annoncées, telles que l'introduction de l'échange de données, sont un Recognition that the government is poorly equipped in security matters. Ott a critiqué le fait que l'opposition n'a pas été impliquée dans le paquet de mesures dès le début.

Le chef du groupe parlementaire FDP Henning Höne a déclaré : "L'attaque de Solingen aurait pu être empêchée avec le cadre juridique existant." Solingen a été rendu possible par un échec administratif qui relève de la responsabilité du gouvernement de l'État. "Après deux ans et demi, la 'méthode Wüst' - belles images, pas de moteur - atteint ses limites", a déclaré Höne. La durée des procédures d'asile n'a pas été raccourcie d'un tiers, comme le prétend Wüst, mais seulement d'un cinquième, passant de 24 à 19 mois. En Rhénanie-Palatinat, elle est de trois mois et demi.

"Si vous voulez un vrai ministre de l'expulsion, je suis à votre service", a déclaré le député AfD Markus Wagner, faisant référence à la "sommet de l'asile cosmétique". NRW a le plus grand nombre de personnes expulsées qui restent sans être expulsées.

Le plan de sécurité, approuvé par le cabinet, comprend l'attribution de pouvoirs de recherche en ligne étendus aux enquêteurs pour les extrémistes islamistes radicaux, sous la surveillance de l'Office fédéral pour la protection de la Constitution. Les pouvoirs de cet office en matière de surveillance des télécommunications seront également renforcés, lui permettant d'accéder aux services de messagerie cryptés.

Suite à l'attaque de Solingen, des critiques de l'opposition sont apparues, le chef de l'opposition SPD Jochen Ott déclarant que l'échec du gouvernement à déporter le suspect était une faute du gouvernement de l'État, et non du droit d'asile.

