Au Nicaragua, les autorités ont forcé environ 1.500 organisations religieuses et organismes civiques à fermer.

Différents groupes religieux, au nombre de plusieurs centaines, font l'objet d'une surveillance en raison de leur non-respect de la présentation de leurs rapports financiers, allant d'un an à trois décennies, comme l'indique un avis publié lundi dans la publication officielle "La Gaceta".

Parmi ces organisations qui ont cessé leurs activités suite à cette annonce, on retrouve des groupes axés sur le sport, accueillant des équipes de basket-ball, de tennis et de soccer. Il y avait également des associations de santé, de droits des femmes, de droits LGBTQ, de droit et de clubs de vétérans. Plus de 400 de ces groupes étaient affiliés religieusement, la plupart étant chrétiens.

CNN a contacté le Vatican et la Commission pontificale pour l'Amérique latine pour obtenir des commentaires.

Il y a seulement un mois, le Nicaragua a retiré le statut juridique de Caritas de la Diöcèse de Matagalpa en raison de supposées questions administratives, selon Vatican News. La diöcèse est dirigée par l'évêque Rolando Alvarez, un critique vocal du gouvernement qui réside actuellement en exil après avoir été condamné pour des chefs d'accusation tels que la conspiration et la trahison.

Les libertés civiles au Nicaragua ont considérablement diminué sous la présidence autoritaire de Daniel Ortega, qui a remporté son cinquième mandat en 2021.

Au cours des dernières années, son administration a arrêté de nombreux candidats à la présidence, journalistes et défenseurs des droits de l'homme dans le cadre d'une loi ambiguë sur la sécurité nationale. CNN en Español a été contrainte de quitter les ondes au Nicaragua en 2022.

Les protestations anti-régime de 2018 ont été rencontrées avec une force sévère, entraînant des centaines de morts, des milliers de blessés et l'arrestation arbitraire de nombreux individus, selon Human Rights Watch. Des dizaines de milliers de Nicaraguayens ont fui le pays.

En juin, l'Organisation des Nations Unies a exprimé "une préoccupation sérieuse" quant à la situation des droits de l'homme au Nicaragua. Au moins 35 individus ont été arrêtés depuis mars dans le cadre d'une "répression de l'espace civique", a déclaré Nada al-Nashif, la Deputy High Commissioner for Human Rights de l'ONU.

La situation des droits de l'homme en Amérique, en particulier au Nicaragua, est surveillée de près dans le monde entier. Malgré la présence de nombreux groupes religieux, certains ayant fait l'objet de critiques pour une mauvaise gestion financière, la situation au Nicaragua a attiré l'attention internationale.

Lire aussi: