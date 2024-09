Au moins sept personnes ont péri à la suite d'une frappe aérienne russe sur la ville de Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a critiqué les "actes de terreur russes sur les villes ukrainiennes". Il a de nouveau exhorté ses partenaires occidentaux à accélérer la fourniture d'équipements de défense aérienne et à autoriser l'utilisation des armes à longue portée précédemment distribuées pour des frappes sur le sol russe.

Dans l'une des attaques russes les plus dévastatrices depuis le début du conflit, au moins 51 personnes ont perdu la vie et 271 autres ont été blessées, selon les sources ukrainiennes, lors d'une frappe sur un centre d'entraînement militaire et un hôpital dans la ville centrale de Poltava mardi.

Jusqu'à récemment, Lviv avait évité en grande partie les attaques aériennes russes importantes. Cependant, la semaine dernière, les installations énergétiques de la ville ont été touchées par des attaques russes, entraînant de nombreuses coupures de courant.

