Au moins 9 morts: navires renversés dans la voie d'eau qui sépare la Serbie et la Bosnie

En un tragique accident de bateau sur le fleuve Drina, qui marque la frontière entre la Serbie et la Bosnie-Herzégovine, au moins neuf personnes ont péri. Selon les secours bosniens, plusieurs personnes ont été portées disparues suite à l'incident survenu jeudi matin. Ce bateau, qui transportait une vingtaine de migrants, a chaviré près de la ville serbe de Ljubovija.

Les équipes de recherche et les plongeurs ont découvert neuf corps sans vie, selon les secours. Les autorités n'ont pas encore communiqué les nationalités des victimes. Cependant, dix-huit personnes, dont trois mineurs, ont réussi à gagner la rive en nageant, selon la police.

La Serbie et la Bosnie-Herzégovine font partie de la fameuse route des Balkans empruntée par les migrants se dirigeant vers l'Union européenne. Récemment, la plupart des migrants, principalement originaires de Syrie, d'Afghanistan, de Turquie, du Maroc et du Pakistan, ont suivi cette route des Balkans, selon les statistiques officielles. Le nombre de migrants traversant la Serbie a considérablement diminué ces derniers mois, avec seulement environ 10 400 entrées irrégulières enregistrées lors des six premiers mois de l'année, soit une baisse d'environ 70 % par rapport à la même période de l'année précédente.

L'Union européenne, destination finale pour beaucoup de migrants, suit de près la situation dans la région des Balkans. Malgré une forte baisse des entrées de migrants en Serbie cette année, l'incident sur le fleuve Drina met en évidence les risques encourus par ces individus pendant leur voyage.

