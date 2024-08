- Au moins 50 morts dans les inondations au Soudan

Pluies torrentielles et inondations dans de vastes parties du Soudan ont entraîné la mort d'au moins 50 personnes, selon l'organisation d'aide d'urgence de l'ONU, OCHA.

L'évaluation actuelle indique qu'environ 143 000 personnes, principalement dans le nord et l'ouest du pays, ont été touchées. Plus de 27 000 personnes ont dû fuir les inondations - près de 10 000 dans le Darfour du Nord, qui est actuellement particulièrement touché par les conflits en cours.

L'ONU décrit cela comme la plus grande crise de réfugiés au monde.

Depuis près de 16 mois, une lutte de pouvoir sanglante fait rage au Soudan entre le de facto dirigeant Abdel Fattah al-Burhan et son ancien député Mohamed Hamdan Daglo. Le conflit a déclenché ce que l'ONU décrit comme la plus grande crise de réfugiés au monde, avec plus de dix millions de personnes déplacées ou ayant fui, beaucoup d'entre elles à plusieurs reprises. Le pays est également menacé par la famine.

Les pluies ont aggravé la situation déjà critique, a déclaré Kenneth Bowen, directeur pays de Welthungerhilfe au Soudan, à l'agence de presse allemande Deutsche Presse-Agentur. "De nombreuses routes sont impraticables. Cela rend encore plus difficile l'acheminement de nourriture et d'autres aides vers les camps de réfugiés. La sécurité alimentaire et la malnutrition critique, en particulier chez les jeunes enfants, menacent de s'aggraver."

Les fortes pluies au Soudan ont contribué à l'aggravation des conditions dans la crise des réfugiés en cours, rendant plus difficile la livraison de l'aide aux camps. La communauté internationale suit de près la situation, car une autre tempête tropicale pourrait aggraver encore la crise.

