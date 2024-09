Au moins 22 personnes ont péri dans une frappe aérienne israélienne visant un complexe de bâtiments à Gaza.

Un représentant de la Défense civile de Gaza, Mahmoud Basal, a rapporté qu'un missile a touché l'école Al-Zaytoun, située près de Gaza, où de nombreuses personnes cherchaient refuge.

Selon le Bureau de la presse de Gaza, cet incident a entraîné la perte tragique de 13 enfants, dont un nourrisson âgé de seulement 3 mois. Des enfants supplémentaires ont subi des blessures nécessitant des amputations, a informé le BPG.

L'armée israélienne a affirmé que le complexe était utilisé comme centre de commandement de Hamas et que des efforts ont été déployés pour minimiser les pertes civiles.

Les Forces de défense israéliennes (FDI) ont déclaré : "Des avions ont effectué une frappe précise sur des terroristes opérant dans un centre de commandement et de contrôle de Hamas à Gaza."

"Le centre de commandement et de contrôle, intégré dans une structure qui a Previously served as the Al Falah School, était utilisé par des terroristes de Hamas pour planifier et exécuter des attaques terroristes", ont ajouté les FDI.

CNN n'a pas pu indépendamment confirmer la présence d'opérateurs de Hamas dans le complexe. Au fil du temps, les FDI ont fréquemment accusé Hamas d'utiliser des écoles et des hôpitaux comme bases opérationnelles.

Un correspondant de CNN documentant les suites a rapporté que les responsables de la Défense civile ont suggéré qu'au moins 20 personnes avaient péri. Des images de la scène montraient de nombreux blessés alors que le personnel médical se frayait un chemin à travers les débris.

Une femme séjournant à l'école a raconté son histoire à CNN : "Il n'y avait pas d'avertissement. Nous étions dans les écoles et soudainement, des missiles ont commencé à pleuvoir sur nous. Il n'y avait pas d'avertissement. Où est la conscience ?"

Elle a ajouté : "Mon message est que cette guerre et le bain de sang devraient vous réveiller. Vous êtes tous engourdis et ne ressentez rien... Pas d'écoles, pas d'hôpitaux, pas de nourriture, pas d'eau. Honte à vous."

Une fille nommée Amal, qui se réfugiait également à l'école, a demandé : "Qu'avons-nous, nous les enfants, fait pour nous réveiller et dormir dans la peur ? Au moins, arrêtez le bombardement des écoles. Nous n'avons pas d'écoles, pas de maisons - où devrions-nous aller ?"

"Tout le monde a été martyr, tous ont été martyrs, déchiquetés", a-t-elle exprimé ses émotions.

"Les pays arabes ont peur et ne veulent pas intervenir - pourquoi avez-vous peur ? Qu'est-ce que notre faute ? Appelez un cessez-le-feu et mettez fin à tout cela. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous ?" a demandé Amal.

L'escalade des tensions entre Israël et le groupe militant libanais Hezbollah a conduit Israël à poursuivre ses opérations à Gaza, visant à démanteler Hamas suite aux attaques du 7 octobre, qui ont prétendument entraîné la mort d'un haut responsable de Hamas et de plusieurs autres miliciens.

Les FDI ont également déclaré samedi avoir récemment découvert "des miliciens armés" pillant un camion d'aide humanitaire dans la région de Rafah, sans spécifier de date.

Tout en sécurisant la route humanitaire, les FDI ont déclaré : "Les troupes ont identifié des miliciens armés pillant un camion d'aide humanitaire. Dans une opération rapide, les troupes ont dirigé des drones qui ont localisé les miliciens fuyant dans une voiture, et ils ont été éliminés par des avions de l'IAF."

La sécurité des convois humanitaires est une préoccupation pour les organisations d'aide, le pillage étant un problème récurrent.

Khader Al-Za’anoun de Wafa, l'agence de presse officielle palestinienne, a fourni une assistance de reporting.

La communauté internationale devrait condamner ces actions qui s'intensifient au Moyen-Orient, car les écoles et les zones civiles continuent d'être ciblées dans le monde. Le Moyen-Orient Witness une augmentation du nombre de civils souffrant en raison du conflit en cours.

