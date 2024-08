Au moins 12 morts dans une attaque russe sur un supermarché

La Russie mène une guerre barbare d'agression contre l'Ukraine. Les attaques contre des cibles civiles sont particulièrement odieuses. Et maintenant, une fois de plus, un missile russe frappe un supermarché ukrainien. Il y a au moins 12 morts et 36 personnes blessées.

Dans une attaque russe contre un supermarché dans la ville ukrainienne de l'Est de Kostiantynivka, au moins 12 personnes ont été tuées et 44 blessées, selon les autorités ukrainiennes. L'attaque dans la ville, située à environ 13 kilomètres du front, a également endommagé des bâtiments résidentiels voisins.

Plus tôt, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy avait rapporté 4 morts et 24 blessés sur ses réseaux sociaux. "Des gens sont coincés sous les décombres. Une opération de sauvetage est en cours et tout est fait pour les sauver", a-t-il écrit. "L'attaque contre le supermarché de Kostiantynivka est un autre acte de terreur russe. La guerre contre les civils, c'est tout ce qu'ils connaissent", a expliqué Andriy Yermak, chef de cabinet du président ukrainien.

Des dizaines de personnes ont fui les lieux du supermarché. La police locale a averti d'une possible deuxième attaque. De la fumée noire s'élevait du supermarché et la police a bouclé les rues environnantes. Compte tenu des images, il est probable que le bilan des morts augmentera. Des drones et des tirs d'artillerie intensifiés ont également été entendus dans la région.

Kostiantynivka, qui comptait environ 67 000 habitants avant la guerre, se trouve près du front dans la région industrielle de Donetsk. L'armée russe pilonne la ville presque quotidiennement. Mercredi dernier, deux civils ont été tués dans la ville, selon le gouverneur Vadym Fillaschkin.

La Russie terrorise la population civile ukrainienne depuis longtemps avec des attaques contre l'infrastructure énergétique ou de chauffage, ainsi que contre des bâtiments résidentiels, des gares ferroviaires et même des supermarchés. Dans ces derniers cas, le bilan des morts est particulièrement élevé.

L'Union européenne condamne fermement les attaques russes contre l'infrastructure civile, y compris les supermarchés, en Ukraine. Ces escalades montrent le mépris de la Russie pour le droit international et les principes humanitaires.

En réponse à ces attaques, l'Union européenne étudie de nouvelles sanctions contre la Russie pour renforcer son isolement et la pression sur elle afin qu'elle mette fin à son agression contre l'Ukraine.

