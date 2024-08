Au moins 10 morts dans une attaque russe contre un supermarché dans l'est de l'Ukraine

Une attaque russe contre un supermarché à Konstantinovka, dans l'est de l'Ukraine, a fait au moins dix morts et 35 blessés, selon le ministre de l'Intérieur ukrainien. Ihor Klymenko a annoncé le bilan nemzetral Vendredi via le service de messagerie Telegram et a publié des photos de l'opération...