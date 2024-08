Au milieu d'une augmentation du nombre, la FDA autorise le premier test de syphilis à domicile, sans ordonnance.

Jusqu'à présent, les individus soupçonnant une infection sexuellement transmise devaient se rendre chez le médecin pour un test. Mais grâce au nouveau test de 15 minutes, nécessitant une seule goutte de sang de la biotech company NOWDiagnostics, les individus peuvent maintenant auto-diagnostiquer la syphilis à domicile. Cependant, si un individu obtient un résultat positif à domicile, l'Administration des aliments et des médicaments conseille de consulter un professionnel de santé pour un test de suivi afin de confirmer le diagnostic.

La société prévoit de rendre ce test disponible lors de la deuxième moitié de 2024, au coût de 29,98 $.

Comme l'a mentionné Dr. Michelle Tarver, directrice par intérim du Centre des dispositifs et de la santé radiologique de la FDA, dans un communiqué de presse, "Nous assistons à des avancées progressives dans les tests, en particulier pour les infections sexuellement transmises. Ces tests peuvent fournir aux patients des informations de santé précieuses dans leur propre domicile. Les tests à domicile pourraient augmenter les dépistages initiaux de la syphilis, même chez ceux qui sont réticents à consulter leur fournisseur de soins de santé au sujet de l'exposition potentielle à une infection sexuellement transmise. Cela pourrait conduire à des tests de laboratoire accrus, à la confirmation du diagnostic et aux traitements subséquents, réduisant ainsi la propagation de l'infection."

La syphilis avait presque été éradiquée dans les années 1990, mais ces dernières décennies, le nombre de cas confirmés aux États-Unis a augmenté de manière exponentielle. Selon les Centers for Disease Control and Prevention, les cas ont augmenté de 80 % entre 2018 et 2022, et les cas chez les nouveau-nés étaient plus de 10 fois plus élevés en 2022 qu'il y a une décennie. En 2022, plus de 207 000 cas de syphilis ont été signalés, ce qui constitue le nombre le plus élevé depuis les années 1950.

La syphilis est une infection bactérienne qui peut présenter initialement des symptômes seemingly mineurs, tels qu'une lésion dans la zone génitale ou anale. Dans ses stades précoces, la lésion peut guérir d'elle-même, mais un traitement antibiotique est important pour empêcher l'infection de progresser. Si elle n'est pas traitée, la syphilis peut entraîner des problèmes de santé graves, tels que la cécité, la surdité, les lésions cérébrales et cardiaques chez les adultes, ainsi que l'avortement ou des complications médicales à vie pour les enfants non nés ou nouveau-nés.

Le test de détection de la syphilis "First To Know" a reçu l'approbation de la FDA après que des essais cliniques ont démontré qu'il identifiait correctement un spécimen positif dans 93,4 % des cas. De plus, les essais ont indiqué que le test était facile à utiliser pour les individus sans formation médicale.

