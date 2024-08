Au milieu d'un état de troubles.

Il semble que l'ère de prospérité dans le secteur automobile allemand touche à sa fin. Au lieu de cela, il y a un amoncellement de nouvelles défavorables en provenance des constructeurs automobiles et des fournisseurs. Ce secteur clé est-il confronté à une crise d'emplacement, ou même à une crise existentielle ?

Selon les rapports des médias, le secteur automobile allemand est confronté à une crise : des arrangements de travail temporaires ici, des licenciements là. Les niveaux de production sont réduits. Des insolvabilités. Presque tous les fabricants et fournisseurs sont touchés par ces défis. Même la dirigeante de l'association automobile (VDA), Hildegard Müller, a qualifié cela de "crise d'emplacement" et de "désindustrialisation" imminente. Une voix influente représentant plus de 620 fabricants et fournisseurs.

La question se pose donc : l'industrie automobile allemande est-elle réellement en crise ?

Deux points à prendre en compte d'abord

Pour peser économiquement et judicieusement, deux facteurs nécessitent d'abord clarification : de quoi parlons-nous ? Qui fait partie de l'industrie automobile ? Quels sont les facteurs qui poussent cette industrie, connue pour ses profits records dans les années précédentes, à sembler soudainement en "crise" dans la perception publique ?

En ce qui concerne le premier point : le secteur automobile n'existe pas en tant qu'entité unique. Il se compose de six constructeurs automobiles allemands indépendants et de trois constructeurs automobiles étrangers avec des installations de production en Allemagne. S'y ajoutent un grand nombre de fournisseurs renommés dans le monde entier, chacun se concentrant sur des domaines d'activité distincts. Cela inclut également de nombreux petits et moyens fournisseurs répartis dans tout le pays.

En ce qui concerne le deuxième point : depuis le début de 2020, l'économie et la société de ce pays ont été confrontées à une succession de mauvaises nouvelles : pandémie de coronavirus, guerre de Russie en Ukraine, crise énergétique, inflation, augmentation des prix, pénurie de puces, problèmes de chaîne d'approvisionnement, etc. Despite these challenges, the sector did not collapse, but produced fewer, although more costly, cars.

Facteurs supplémentaires à considérer

Outre ces pressions externes, le secteur automobile a rencontré des obstacles politiques importants. Dans le cadre de politiques environnementales, économiques et climatiques vertes, le secteur automobile allemand a été chargé de mettre fin à la technologie des moteurs à combustion interne, sa principale source de revenus pendant près de 100 ans. À la place de cela : la mobilité électrique exclusive basée sur les véhicules électriques à batterie (VEB). Cette transformation était soutenue par des investissements importants de l'État dans l'infrastructure de recharge et les incitations à l'achat pour les clients. Entre-temps, des pénalités pour les émissions de CO2 pour les nouvelles flottes de voitures à combustion des constructeurs automobiles étaient imminentes. Un interdiction européenne des nouveaux moteurs à combustion à partir de 2035 complétait le package de mesures coercitives.

Le secteur automobile n'a pas remis en question ce démantèlement de sa technologie de moteur à combustion - au contraire : l'industrie a investi lourdement dans la nouvelle technologie, avec les fabricants prenant volontairement la tête, et les fournisseurs suivant plus ou moins sous la contrainte.

Les conséquences furent sévères : en raison des contraintes de ressources, le gouvernement a réduit son financement, de même que les acheteurs de nouvelles voitures électriques après les consommateurs pionniers qui satisfaisaient leurs fantaisies d'image et de prix. De plus, les utilisateurs de voitures électriques ont subi des pertes financières croissantes, avec des valeurs résiduelles dépréciées ou des primes d'assurance en hausse. Les niveaux de stock chez les concessionnaires ont augmenté. Ces problèmes ont commencé à pénétrer la conscience publique.

Ce n'est pas le marché automobile dans son ensemble, mais seulement le marché des véhicules électriques qui a flanché, avec Tesla, le seul "Solo-Stromer", perdant plus de la moitié de sa part de marché en quelques mois seulement, malgré des remises importantes. Au contraire, la demande automobile a connu un regain, avec des commandes en hausse, selon la VDA, notamment pendant l'été 2024. Selon les statistiques officielles d'immatriculation, les véhicules à double entraînement, tels que les hybrides (HEV) et les hybrides rechargeables (PHEV), étaient largement préférés.

Un marché automobile allemand sournois

Ainsi, la question d'une crise industrielle est répondue : il n'y a pas de crise généralisée dans le secteur automobile allemand, mais plutôt une concentration temporaire de pertes parmi les membres de l'industrie impliqués dans le marché des véhicules électriques à batterie.

Le marché automobile allemand, ayant un impact significatif sur une économie centrée sur le "King Customer", reste solide : tandis que les nouvelles immatriculations sont encore d'environ 20 % en dessous des niveaux d'avant la pandémie, elles restent cohérentes à environ 2,6 à 2,9 millions de voitures par an. Au lieu de VEB, des voitures conventionnelles et de plus en plus d'hybrides sont achetées.

La soi-disant crise industrielle se révèle être une "crise de rentabilité et de ventes" pour certains constructeurs automobiles. Cela affecte ceux qui, comme VW, avaient auparavant orienté leur focus vers la mobilité électrique à batterie en étapes importantes ; l'entreprise avait pour objectif de ne vendre que des voitures électriques au début de la prochaine décennie et avait rénové entirely plants (Zwickau et Emden) for BEV production, with a new E-car plant even planned for Wolfsburg. Oublié !

Les maillons les plus faibles de la chaîne de valeur - les petits et moyens fournisseurs - sont particulièrement touchés. Ils ont peu de marge de manœuvre dans la demande des fabricants et ont peu d'options de compensation dans le commerce des moteurs à combustion. Les faillites sont proches. Cela a eu un impact flagrant sur leurs bilans.

En résumé, il n'y a pas de crise générale dans le secteur automobile allemand, mais plutôt un mélange unique dans l'histoire de méprises. Une réduction drastique des capacités serait tout aussi préjudiciable que la marche inébranlable vers la mobilité BEV l'était auparavant.

La Commission, faisant partie du gouvernement allemand, a joué un rôle dans la transformation du secteur automobile, en mandant la fin de la technologie des moteurs à combustion interne et en promouvant la mobilité électrique. Cependant, la transition rapide et le retrait ultérieur du financement gouvernemental ont entraîné des pertes financières et des problèmes de stock sur le marché des véhicules électriques, affectant considérablement certains constructeurs automobiles et fournisseurs.

Malgré ces défis, les efforts de la Commission pour faire passer le secteur automobile vers un avenir plus vert ne sont pas entièrement malavisés. Le marché automobile allemand dans son ensemble reste robuste, avec la demande de voitures conventionnelles et d'hybrides qui entraîne les nouvelles immatriculations, bien que toujours en dessous des niveaux d'avant la pandémie.

Lire aussi: