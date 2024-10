"Au milieu d'un ensemble de souffle amoureux" ou "L'harmonie d'un orchestre de souffle amoureux"

Heiner Bauer est de retour, sa vache préférée "Folle" reçoit une tape amicale : la fête à la ferme bat son plein dans la belle Franconie inférieure

Au milieu de la soirée dans la grange, une question brûle toutes les lèvres : comment va le fermier Heiner ? Le Palatin de 70 ans a été submergé par l'effervescence et s'est retrouvé à l'hôpital voisin pour des examens approfondis. Inka Bause, la dame de la ferme, a de bonnes nouvelles à annoncer : "Heiner se remet sur pied, il sera bientôt parmi vous", ce qui déclenche les applaudissements et les acclamations des trois femmes, Ulrike, Petra et Heike.

Deux heures plus tard, la passionnée de chevaux Ulrike est toujours de bonne humeur. Elle a été choisie par Heiner pour la semaine à la ferme. Avant que la fête ne soit lancée, d'autres fermiers font également leur choix. L'éleveur de dromadaires Marvin exprime ses sentiments en serrant chaleureusement Sabrina et Eva dans ses bras. Même le timide Heino de Basse-Saxe sort de sa coquille et pointe du doigt le thanatopracteur Markus.

Il est maintenant temps de taper le tonneau traditionnel de la fête à la ferme. Inka s'en charge et la bière commence à couler à flots. Après quelques pintes, un peu de vin et des mélodies schlager joyeuses, les fermiers sont impatients de commencer leur semaine à la ferme. Les fermiers se sont donné beaucoup de mal pour faire bonne impression sur les princes et princesses qui les attendent à la gare.

Bières fraiches, délicieuses bouchées et la vache espiègle "Folle"

Le fermier en volailles Andreas a préparé un charmant wagon de foin pour Lisa-Marie. La banquière de 31 ans est ravie. Lisa-Marie est encore plus enthousiaste à l'idée du beau gosse qui s'approche d'elle : "Super, j'ai encore un frigo plein à la maison !" reveals Andreas. Après un accueil chaleureux des parents et quelques délicieuses bouchées, Lisa-Marie rayonne de plaisir : "C'est sympa d'être ici !" sourit le travailleur de la ferme.

Plus loin, l'excitation est à son comble dès le départ. Le fermier en lait Manfred de Haute-Bavière accueille sa dame de la ferme Susanne au volant d'une voiture de collection décapotable. "J'avais l'impression d'être James Bond avec sa girlfriend", plaisante-t-il après leur arrivée à la ferme. La vache préférée de Manfred, "Folle", est particulièrement impatiente de voir Susanne. Susanne est également ravie et caresse gentiment la vache surexcitée.

Le timide Yannik rencontre la dynamique Michelle à la gare. Même pendant le trajet en tracteur jusqu'à la ferme, la fermière met le mode flirt : "C'est mon beach boy !" reveals la étudiante. Plus tard, pendant l'inspection de la chambre, Michelle passe à la vitesse supérieure : "Il n'est pas impossible que deux personnes dorment aussi ici !" On verra bien si une étincelle naîtra entre la cavalière Jenny et son fermier Sweer. Au premier brunch dans le jardin, les plats végétariens sont accueillis avec une enthousiasme tiède : "Ça a un peu goût d'acquis", grommelle l'expert agricole de 63 ans.

Ce qui reste un mystère chez le fermier en bétail Marcel reste à découvrir. Cependant, il est peu probable que ce soit un paradis végétarien en Franconie inférieure : en plus de l'élevage de bétail, Marcel dirige également un abattoir. Mais avant d'en arriver là, la travailleuse de la ferme Jasmin reçoit un accueil chaleureux. La fermière de 30 ans n'est pas seulement accueillie par un vibrant transport de bestiaux, mais aussi par un orchestre entier. L'orchestre prend vie, créant une atmosphère animée à la gare : "C'était un accueil fantastique !" s'exclame Jasmin.

Bientôt, la fermière est déjà dans sa chambre d'hôte chic, émerveillée par le spectacle : "Je n'attendais pas des installations aussi modernes et géniales", dit-elle. Marcel se tient à côté d'elle, la poitrine gonflée de fierté. En Franconie inférieure, le soleil brille au début de la semaine à la ferme, tout comme ailleurs où les invités de la ferme établissent leurs nids d'amour.

