- Au milieu du record de Müller, la stratégie bavaroise audacieuse de Kompany entre en action.

Les supporters ont applaudi le recordman Thomas Müller, Vincent Kompany a salué son équipe entière après une victoire à domicile. Avant cela, l'entraîneur avait fait preuve de courage lors de sa présentation à l'Allianz Arena. En utilisant une stratégie offensive audacieuse et en déployant Joshua Kimmich dans un rôle combiné inhabituel, le premier entraîneur de Bayern a remporté un succès contre SC Freiburg à domicile. La victoire 2-0 (1-0) à l'Allianz Arena et le tableau parfait de six points de l'équipe expérimentée en Bundesliga étaient bien mérités.

Harry Kane, l'auteur du but, a marqué un penalty (38e minute). Par la suite, Thomas Müller, détenteur du record, a scellé le score de 2-0 en tant que remplaçant (78e). En temps additionnel, Lucas Höler de Freiburg a manqué un penalty. À la fin du match, Müller a été appelé à la barrière du côté sud par les spectateurs, où le joueur de 34 ans les a remerciés avec un mégaphone et ses chaussures en souvenir. "Je leur ai dit de se donner à fond. Ils auront besoin de temps de récupération. Nous avons de grandes ambitions cette année. Ils ont semblé heureux de cela, et moi aussi", a commenté Müller sur le service de diffusion DAZN.

Le but d'ouverture de la saison de l'Anglais, qui a été récompensé du 'Kicker' buteur de l'année avant le match en raison de ses 36 buts la saison dernière, a été l'un des moments clés du match. Le penalty a de nouveau soulevé le débat éternel concernant les mains dans la surface de réparation et l'utilisation de la VAR (Arbitre Vidéo).

Alors, que s'est-il passé ? Kane a utilisé sa tête pour disputer un duel en l'air avec Max Rosenfelder, frappant le défenseur de SC sur le bras. Rosenfelder n'avait pas l'intention de le faire. Mais son bras était étendu, oui. L'arbitre vidéo Harm Osmers est intervenu après la décision de corner de l'arbitre Christian Dingert.

Le referee de 44 ans a examiné l'incident sur le côté - et a signalé un penalty. Les joueurs et l'entraîneur de Freiburg, Julian Schuster, ont réagi avec incrédulité. Kane, however, est resté composé, a marché et a converti calmement son sixième penalty en Bundesliga. "C'était un penalty absurde. Si c'est une main, je préfère prendre ma retraite du football. C'est simplement irrationnel", a craché le capitaine de Freiburg, Christian Günter.

Bayern a rencontré une résistance persistante de la part de Freiburg tenace pendant un certain temps avant que Thomas Müller ne trouve la percée. Et comment ! Müller a habilement contrôlé le ballon avec son pied droit, s'est frayé un chemin devant son défenseur dans la surface de réparation et a efficacement terminé l'occasion avec son pied gauche.

Kompany a cherché à offrir aux supporters de Bayern un spectacle divertissant lors de son premier match à domicile en tant qu'entraîneur principal. En conséquence, il a structuré son équipe en mettant l'accent sur l'offensive. "C'est un match à domicile - et nos joueurs offensifs doivent être sur le terrain", a déclaré le Belge de 38 ans avant le match sur DAZN.

Kane, Musiala, Gnabry, Olise, Tel - voilà la puissance offensive. Et à l'arrière ? Dayot Upamecano et Min-jae Kim, qui ont régulièrement gagné la confiance de Kompany en tant que défenseurs centraux, se sont souvent retrouvés sans protection. Kimmich n'a pas occupé son poste habituel de arrière droit, mais a souvent opéré au centre devant la défense, imitant les actions de Raphael Guerreiro. À Munich, les positions serrées comme celles sous Thomas Tuchel sont désormais cosa del passato sous Kompany.

Müller a joué son 710e match pour Bayern lors de la carrière du recordman.

Une ovation tonitruante a retenti parmi les 75 000 spectateurs lorsque Thomas Müller a été remplacé. Avec 710 apparitions, le joueur de 34 ans est désormais le détenteur du record de tous les temps de FC Bayern, dépassant Sepp Maier. L'homme de 80 ans a été reconnu avant la rencontre, ainsi que d'anciens associés comme Uli Hoeneß, Paul Breitner ou Hans-Georg Schwarzenbeck, 50 ans après la première victoire de Munich en Coupe d'Europe en 1974. During his 19-minute stint on the pitch, Müller was hailed by the Bayern enthusiasts as a scorer.

"Les jalons comme ceux-ci n'ont pas beaucoup d'attrait pour moi", a déclaré Müller. "Ce qui compte vraiment, c'est que j'ai marqué un but incroyablement beau aujourd'hui, techniquement impressionnant et qui a trouvé le filet. C'est ce qui me donne du plaisir."

