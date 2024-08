- Au milieu des vacances de Biden et de la campagne politique de Harris, la question de qui dirige actuellement les États-Unis

Après quelques jours à un meeting politique similaire à Rock am Ring ou Wacken, on pourrait se sentir vidé mais satisfait, avec un bourdonnement constant dans les oreilles mais une satisfaction dans l'estomac. C'est probablement ce que ressent Kamala Harris maintenant - après la célébration non-stop exaltante à Chicago. Où le Parti démocrate s'est auto-félicité, le nouveau candidat à la présidence et le vice-président, surnommé "Coach", et tous les anciens présidents, et en substance, le renouveau depuis la vallée des larmes.

Kamala Harris : Plein gaz dans la campagne

"Oui, elle Kam" est maintenant le cri de ralliement des partisans démocrates - une symphonie de "Oui, nous pouvons" de Barack Obama et du prénom de la vice-présidente. Même Joe Biden, toujours techniquement le président et le candidat original, a réussi à récolter ses applaudissements lors de la convention, avant de partir ensuite en Californie pour se détendre. En somme : Le président se repose, la vice-présidente fait campagne - et qui dirige actuellement le navire d'État ?

"Joe Biden n'est pas un canard boiteux. Il n'est même pas un canard. Il est le président légitime, maiscertainement pas de facto le président", écrit le blogueur américain de droite Jordan Schachtel avec appréhension et amertume, faisant référence à l'agenda vide du octogénaire. En fait, Schachtel affirme que Biden a virtually disparu après avoir quitté la course présidentielle : "On le voit ou on l'entend à peine ces jours-ci."

Certains croient au Deep State

Bien que la question de savoir qui contrôle le pays soit légitime, elle a une connotation conspiratrice dans certains cercles. De nombreux conservateurs américains sont convaincus que ce ne sont pas les élus qui dictent le destin du pays, mais des forces occultes qui travaillent dans l'ombre : des institutions gouvernementales énigmatiques, des bienfaiteurs milliardaires, des puissances étrangères - l'infâme "État profond". Malgré l'absence de preuves concrètes ou de preuves de l'existence d'un État dans l'État, de nombreux Américains croient encore à sa réalité.

La question demeure : Qui dirige les États-Unis lorsque les deux chefs d'État sont en vacances et/ou font campagne ? La réponse à cette question est plutôt prosaïque : À ce niveau politique, les vacances signifient : seulement trois ou quatre heures de travail au lieu de treize ou quatorze. De plus, tout le personnel pertinent est occupé à Washington, D.C., à l'exception de la législation, qui est sacrifiée pendant les vacances.

Pas de fermeture du gouvernement cette élection en raison de la campagne

Biden a promis de revenir au combat après la pause estivale. "Je finirai le travail", a-t-il dit fermement après avoir quitté la course présidentielle. Une fermeture du gouvernement en raison de la campagne est peu probable, surtout pas cette élection. Car, contrairement aux présidents américains qui ont à la fois campé

