- Au milieu des rumeurs de son déclin artistique, Tim Burton vacillait au bord de l'épuisement professionnel.

Le réalisateur légendaire et puissance artistique Tim Burton captive les spectateurs depuis des décennies avec des joyaux cinématographiques tels que "Edward aux mains de ciseaux", "La Mariée cadavre - Un mariage macabre" et "Alice au pays des merveilles". Son prochain chef-d'œuvre, le très attendu "Beetlejuice 2", suite du film d'horreur-comédie iconique de 1988 "Beetlejuice", est sur le point de sortir sur grand écran. Cependant, il y a eu une période dans la carrière de Burton où la suite de son parcours de cinéaste était incertaine.

Au cours d'une interview exclusive accordée au magazine "Variety" en 202X, Burton a discuté de l'importante pause entre "Dumbo" en 2019 et le prochain "Beetlejuice 2". Le réalisateur renommé a réfléchi à la pandémie de COVID-19, déclarant : "Je me sentais comme si tout était en suspens pendant COVID-19, et au lieu de me laisser emporter, je me suis concentré sur mes émotions et mes sentiments."

Burton a médité : "Peut-être que c'était ça"

Pourtant, le destin en avait décidé autrement. Un projet est apparu : la série à succès de Netflix "Wednesday", dans laquelle Burton a joué un rôle important en tant que réalisateur. Cela a ranimé sa passion pour le storytelling, lui permettant de rediscover son énergie créative.

Après "Dumbo", Burton était incertain quant à son désir de continuer à créer. "Je me suis dit, peut-être que c'était ça, honnêtement", a-t-il réfléchi. "J'aurais pu prendre ma retraite, ou peut-être que je n'aurais pas revenu à l'animation, ce navire avait déjà pris la mer", a-t-il gloussé. Cependant, ce projet a servi de catalyseur pour sa nouvelle motivation.

À Hollywood, il n'est pas rare que les créatifs se concentrent sur les responsabilités financières, mais parfois cela peut les égarer. En retournant à ses activités créatives, Burton a confirmé sa philosophie : "Il est important pour moi de faire ce que je veux faire, car alors tout le monde en profite."

"Beetlejuice 2" fera sa grande première au 81e Festival international du film de Venise le 28 août, suivi de sa sortie en salles en Allemagne le 12 septembre. La distribution comprend Jenna Ortega de la série "Wednesday", ainsi que Winona Ryder et Michael Keaton.

Tout au long de sa carrière illustre, Tim Burton a constamment suivi cette philosophie, s'assurant que sa passion guide ses œuvres, au bénéfice à la fois de lui-même et de son public.

