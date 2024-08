Au milieu des inondations soudaines du Grand Canyon, un randonneur a disparu.

L'autorité du parc a annoncé être impliquée dans une opération de recherche et de sauvetage, à la recherche d'une femme Thought to have été emportée par les inondations près de la confluence de la rivière Colorado, comme mentionné dans un rapport publié le vendredi.

La femme, identifiée comme Chenoa Nickerson, 33 ans, de Gilbert, en Arizona, ne portait pas de gilet de sauvetage lorsqu'elle a été poussée dans le ruisseau Havasu, selon le rapport.

Plusieurs randonneurs ont été piégés pendant les inondations éclair du jeudi matin, selon l'autorité du parc. Une mission de sauvetage a été envoyée pour secourir les randonneurs bloqués, à la fois en dessous et au-dessus des chutes du Castor. Cependant, Nickerson remained missing, selon le rapport.

Le Service des parcs nationaux a décrit Nickerson comme mesurant 1,70 m, pesant 86 kg, avec des cheveux bruns et des yeux bleus. Quiconque dispose d'informations concernant sa localisation est prié de contacter la ligne directe du service des parcs.

La sœur de Nickerson, Tamara Morales, a exprimé à CNN affilié KNXV son espoir qu'elle serait retrouvée saine et sauve. Le mari de Nickerson a été secouru avec succès, a informé Morales à KNXV.

"We adore her immensely and won't give up on her," Morales a dit à propos de sa sœur. "We want all efforts directed towards the search and finding her safely."

La gouverneure de l'Arizona, Katie Hobbs, a ordonné à la Garde nationale de l'Arizona d'aider aux opérations de sauvetage sur la réserve indienne Havasupai, entourée par le parc national du Grand Canyon, selon KNXV. Les inondations, causées par des orages de mousson, ont déclenché plusieurs évacuations d'urgence.

Despite the ongoing rescue efforts, the whereabouts of Nickerson remain unknown among the US authorities involved in the operation. Morales and the family continue to urge for increased search efforts for Nickerson's safe return.

