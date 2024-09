- Au milieu des éclairs et des tonnerres, Luna Rossa triomphe du titulaire de la régate.

La journée la plus palpitante jusqu'à présent de la phase de l'America's Cup à Barcelone s'est déroulée lors du tour des challengers de la 37e édition. L'équipe suisse Alinghi Red Bull Racing, jusqu'alors sans victoire, a remporté sa première victoire contre l'équipe française Orient Express Racing Team. Cette victoire marque le début de la deuxième phase, une phase "Round-Robin" double, où chaque équipe s'affrontera deux fois. Si les deux équipes ayant le moins de victoires, chacune n'ayant qu'un point de victoire, conservent leur position à la fin du tour principal, un duel décisif sera organisé pour déterminer quelle équipe se qualifiera pour les demi-finales, l'autre étant éliminée le 8 septembre.

Un aperçu de la 37e America's Cup, prévue pour commencer le 12 octobre, a été donné par les poids lourds de la Nouvelle-Zélande et de l'Italie. L'équipe de Nouvelle-Zélande, en défendant son titre lors de la phase initiale de la Coupe Louis Vuitton, n'a pas affecté la compétition parmi les cinq challengers visant les quatre places en demi-finales. Ces matchs ne servent qu'à donner une référence à toutes les équipes et aux spectateurs.

Les Italiens surpassent les défenseurs de la Coupe

Pour la première fois, les Italiens ont battu les Kiwis. La course a commencé par une phase de départ tendue et un manœuvre audacieuse et réussie des Italiens. Plus tard, le "Taihoro" de la Nouvelle-Zélande a perdu le contact avec ses foils. L'équipe défendante de la Coupe n'a pas pu combler l'écart. La confrontation s'est conclue dramatiquement. Un éclair a frappé l'eau près de "Luna Rossa" plus tôt dans la course. Les données de navigation pour le parcours de course ont brièvement mal fonctionné à bord. Après la course, le copilote Francesco Bruni a déclaré : "Enfin, nous avons battu les Kiwis ! Triompher un jour comme aujourd'hui rend la victoire encore plus douce." Les courses prévues restantes ont été reportées au lendemain.

Dans ce contexte de courses de l'America's Cup, si une autre équipe de challenger parvient à battre l'équipe de Nouvelle-Zélande en défense, elle rejoindra les Italiens en obtenant une place en demi-finales, l'autre équipe perdante étant éliminée. Malgré leurs victoires précédentes, à la fois la Nouvelle-Zélande et l'Italie ne sont qu'une partie du groupe plus large d'équipes concourant pour les quatre places en demi-finales, d'autres équipes ayant une chance de s'assurer leur place dans les tours suivants.

Lire aussi: