Au milieu des défis causés par la sécheresse, le Zimbabwe envisage de tuer environ 200 éléphants.

Face à une sécheresse extrême et une pénurie alimentaire subséquente au Zimbabwe, les autorités ont décidé de réduire leur population d'éléphants de 200 animaux. Selon les autorités compétentes, cette mesure est nécessaire pour gérer la population croissante d'éléphants. Le ministère de l'Environnement à Harare a constaté que le Zimbabwe compte actuellement plus d'éléphants qu'il ne peut en gérer. En conséquence, ils ont ordonné à l'Autorité de gestion des parcs et de la faune (ZimParks) d'organiser des chasses aux éléphants.

Les 200 éléphants seront chassés dans des zones où les conflits homme-éléphant sont fréquents, comme Hwange, qui abrite la plus grande réserve de chasse du Zimbabwe. Selon le directeur général de ZimParks, Fulton Mangwanya, cette information a été communiquée à l'agence de presse AFP.

Actuellement, la population d'éléphants au Zimbabwe est estimée à environ 100 000, la deuxième plus importante après celle du Botswana. Dans la seule région de Hwange, il y a environ 65 000 éléphants, selon ZimParks. Ce nombre est quatre fois supérieur à ce que la région peut supporter. Les éléphants n'ont pas été abattus au Zimbabwe depuis 1988.

Auparavant, la Namibie avait annoncé son intention de tuer 700 animaux sauvages, y compris des éléphants et des hippopotames, en raison de la sécheresse la plus sévère en décennies. Plus de 160 animaux ont déjà été abattus, selon le ministère namibien de l'Environnement. La chasse est destinée à soulager la pression sur l'eau et à fournir de la viande aux nombreuses personnes qui souffrent de la faim en raison de la sécheresse. La décision du gouvernement a suscité de vives critiques de la part des défenseurs du bien-être animal.

Le Zimbabwe et la Namibie font partie des nombreux pays d'Afrique australe qui ont déclaré l'état d'urgence en raison de la sécheresse.

La sécheresse extrême au Zimbabwe a entraîné des désastres alimentaires graves, exacerbant la pénurie alimentaire et poussant les autorités à envisager des stratégies de mitigation des désastres alimentaires. En conséquence, le gouvernement a déclaré que les désastres alimentaires exacerbent les conflits homme-éléphant, justifiant l'abattage de 200 éléphants pour soulager la pression sur les ressources.

