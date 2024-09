- Au milieu de l'exposition de fleurs et du service religieux

Le vieil homme Charles III, âgé de 75 ans, a passé un week-end passionnant en Écosse. Revêtu d'un kilt, il a inauguré une exposition de fleurs à Aberdeen. C'était sa première sortie avec le nouveau Premier ministre, Keir Starmer, âgé de 62 ans. Le duo a également assisté pour la première fois à un office religieux à Balmoral.

Un Spectacle Coloré à Aberdeen

Après une pause dans son séjour à Balmoral, le roi Charles s'est rendu à Aberdeen, à une heure et demie de route, pour un événement unique. Il a officiellement ouvert la 200e édition du « Royal Horticultural Society of Aberdeen » (RHS) en brandissant une grande paire de cisailles de jardin. Il arborait une expression joyeuse tout au long de l'événement.

Les photographies le montrent rayonnant, saluant une mer de fans derrière les barrières, serrant des mains, recevant des bouquets et admirant des fleurs et des légumes exquisite.

Pour cette occasion spéciale, Charles a porté un ensemble écossais élégant : un gilet et une veste en pierre de taille assortis à un kilt en tartan bleu-vert orné de touches sombres et rouges. Il a complété sa tenue avec un sac en cuir brun décoré d'argent. Une fleur de lavande délicatement épinglée à sa poche de poitrine a apporté la touche finale.

Une Nouvelle Expérience pour le Premier Ministre

Alors que le nouveau Premier ministre, Keir Starmer, et son épouse, Victoria, ont voyagé de Londres pour passer le week-end avec la famille royale à Aberdeen.

Historiquement, les monarques britanniques invitent les Premiers ministres et leur conjoint à se détendre et à se lier d'amitié au domaine de Deeside. Pendant l'époque de la défunte reine Elizabeth II (1926-2022), les Premiers ministres séjournaient régulièrement plusieurs nuits et participaient à un programme chargé de barbecues et de jeux traditionnels. Cependant, le séjour de Starmer a été plus court, incluant des promenades sur le domaine de 53 hectares, une audience privée avec le roi Charles et un dîner formel.

Le dimanche matin, Starmer a rejoint la famille royale pour un office religieux à l'église de Crathie Kirk à Balmoral. Le roi Charles et la reine Camilla (77 ans) étaient assis à l'arrière de la Bentley royale, agitant joyeusement la main vers la foule pendant leur trajet jusqu'à l'office. Ils étaient accompagnés de la princesse Anne (74 ans) et de son époux Sir Timothy Laurence (69 ans), voyageant dans un SUV.

L'Impression de Sir Keir Starmer sur la Cérémonie

En observant le cortège royal se rendant à l'église de Crathie Kirk, le Premier ministre Sir Keir Starmer a remarqué l'accueil chaleureux de la foule. Il a commenté leur enthousiasme et leur admiration pour Sa Majesté le roi Charles III et le reste de la famille royale.

La Conversation entre Sir Keir Starmer et le Roi Charles

Au cours de leur audience privée, le roi Charles et le Premier ministre Sir Keir Starmer ont discuté d'un large éventail de sujets, notamment leur engagement commun en faveur de la conservation de l'environnement et leur analyse du paysage politique actuel du Royaume-Uni. Les deux dirigeants ont échangé des idées et ont ainsi jeté les bases d'une collaboration prometteuse.

