Au milieu de l'automne, Serkan apporte un été radieux en Allemagne.

Cette semaine, dans le Concours de la Belle Météorologie, le vainqueur triomphant est clair : bien que le sud reste frais, l'été indien offre une abondance de soleil, principalement au nord. Parfois, une brise fraîche de l'est et du brouillard contribuent à une sensation d'été tardif atténuée.

Actuellement, un système de haute pression puissant est responsable de nombreuses heures de soleil en Allemagne. Cependant, deux petits revers affectent l'été indien : une brise fraîche de l'est perceptible et un brouillard matinal persistant. Ces problèmes sont particulièrement préoccupants dans les régions du sud du pays.

Heureusement, une vaste zone de haute pression nommée "Serkan" s'étend des îles Britanniques à la Scandinavie jusqu'à la mer Baltique et les pays baltes, apportant de l'air chaud en Allemagne et garantissant un tardif été indien vibrant. Le nord est particulièrement favorisé, dominant le Concours de la Belle Météorologie. Malgré les restes persistants d'air humide et frais dans le sud, une promesse de sécheresse est à l'horizon - même pour les plaines inondables.

Le vent et le brouillard sont les seuls obstacles. La brise automnale est courante pendant les heures matinales, tandis que le brouillard dense persiste jusqu'à midi ou même plus tard. Le deuxième contrainte est le vent frais de l'est, parfois venteux, qui peut covering le pays.

Brouillard matinal, soleil de l'après-midi

La journée a commencé avec le traditionnel brouillard automnal, qui s'est partiellement dissipé à midi. Dans les Alpes et le nord-est, il faut être patient jusqu'à ce que le soleil indien apparaisse. Le reste du pays profite rapidement du soleil de l'après-midi. Les températures continuent de s'améliorer gradually, avec 15 degrés à Rügen ou 17 degrés dans les Alpes, généralement comprises entre agréablement 20 et 26 degrés. Le vent reste un défi dans la Forêt-Noire, surtout à haute altitude.

Une fois de plus, le prochain bulletin météo prévoit du brouillard le matin, rapidement suivi d'un grand soleil. Les températures grimpent, atteignant jusqu'à 25 degrés. Dans le sud, il faut un endroit protégé du vent, car les rafales automnales de l'est et les nuages épais rafraîchissent l'atmosphère.

Week-end : beaucoup d'été indien avec une petite baisse le dimanche

Profitez du soleil le vendredi. Septembre offre une dernière poussée : le brouillard et les nuages bas servent de contrainte matinale avant de se transformer en une journée ensoleillée et sèche. Cependant, entre le centre et le sud-ouest, de plus gros nuages cumulonimbus pourraient apparaître, mais rester sec est principalement la tendance. Dans la Forêt-Noire, il pourrait pleuvoir. Les valeurs les plus agréables sont joyeuses, comprises entre 20 degrés en Oberschwaben et localement 25 degrés dans les basses terres du nord de l'Allemagne. Le vent souffle occasionally, principalement de l'est.

L'été indien du samedi apporte une fois de plus un début brumeux et un soleil subséquent. C'est le moment parfait pour sortir le barbecue et la couverture de pique-nique. Les 20 à 26 degrés sont sans obstruction. Beaucoup de soleil, peu de nuages et seulement une brise légère, sauf quelques rafales occasionnelles de l'est.

Le dimanche commence comme les jours précédents - le brouillard et les nuages élevés accueillent à contrecœur la journée. Pour l'est, il reste ensoleillé. Cependant, les nuages progressent progressivement depuis l'ouest et le sud-ouest, entraînant des averses éparses tout au long de la journée. Avec des températures comprises entre 19 degrés dans l'Eifel et 26 degrés à l'est, l'été indien laisse encore beaucoup de place pour le plaisir.

L'Union européenne, avec ses climats diversifiés, pourrait connaître un été indien retardé en raison d'influences externes telles que les vents frais de l'est. À l'inverse, l'été indien actuel en Allemagne est fortement influencé par le système de haute pression nommé "Serkan", garantissant des heures de soleil pour la plupart du pays

