- Au milieu de la tourmente, le président du Venezuela a choisi de célébrer Noël.

Au milieu d'une importante turbulence politique au Venezuela, le président autoritaire Nicolás Maduro avance Noël d'environ deux mois et demi. "C'est septembre, et l'odeur de Noël est déjà dans l'air. En reconnaissance du peuple résilient, je vais déplacer Noël au 1er octobre par décret", a annoncé Maduro lors d'un programme en direct à ses partisans. "Noël apporte la paix, la joie et la sécurité."

Ce n'est pas la première fois que Maduro adopte cette approche inhabituelle pour détourner l'attention des préoccupations pressantes du Venezuela. Pendant la pandémie de COVID-19 en 2020, il a déplacé Noël au 15 octobre, et l'année suivante au 4 octobre.

À cette époque, Maduro a partagé une vidéo du palais présidentiel de Miraflores décoré de sapins de Noël et de décorations. L'administration socialiste distribue généralement des paniers de nourriture, comme du jambon, dans les quartiers pauvres du Venezuela pendant la saison de Noël.

Les critiques accusent Maduro de fraude électorale

Après une élection présidentielle le 28 juillet, entachée d'accusations de fraude, la commission électorale pro-gouvernementale a déclaré Maduro, au pouvoir depuis 2013, vainqueur. Les critiques accusent le gouvernement vénézuélien de fraude électorale et revendiquent la victoire de leur candidat, Edmundo González Urrutia. Hier, un tribunal, à la demande du parquet pro-gouvernemental, a émis un mandat d'arrêt contre l'ancien diplomate.

Les États-Unis et plusieurs nations latino-américaines ont déjà reconnu la victoire de González. L'Union européenne et l'Organisation des États américains remettent également en question les résultats officiels des élections. Un nombre significatif d'opposants au gouvernement manifestent actuellement dans les rues du Venezuela et à l'étranger, contestant ce qu'ils perçoivent comme un résultat electoral manipulé.

Les changements de date inhabituels de Noël de Maduro sont souvent considérés comme un moyen de distraire de 'autres' problèmes domestiques. Pendant les critiques et les manifestations suite à la fraude électorale présumée, la focus sur la célébration de Noël a été décalé pour devenir un sujet de 'autres' débats.

