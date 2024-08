Au milieu de la tempête de Vienne, une femme s'aventure sous un bus en mouvement dans ses eaux.

En Autriche, la capitale Vienne a connu un déluge sans précédent cet été, entraînant des inondations sur les rues et les voies ferrées. Une femme a été prise au piège sous un bus stationné à un arrêt de bus. Les services d'urgence ont rapporté qu'elle avait été emportée et coincée sous le bus. Plus de 110 litres d'eau par mètre carré ont noyé les outskirts de Vienne, battant le record de précipitations estivales. Le diffuseur ORF a rapporté que c'était la plus haute valeur de précipitations mensuelles depuis 152 ans. Même de la grêle est tombée à Vienne pendant cette averse.

Selon le Service d'incendie de Vienne, une femme a glissé sur une rue en pente près de l'arrêt de bus et a été entraînée par l'eau déchaînée. Elle a été coincée sous le bus, et les pompiers ont dû soulever le véhicule pour la atteindre et la sauver. Elle a été transportée à l'hôpital dans un état critique.

Le Service d'incendie a été submergé d'appels en raison de rues inondées et d'infiltrations d'eau dans les bâtiments. Les fortes précipitations ont perturbé les services de train sur une ligne de ville. Cependant, l'ensemble de la zone urbaine n'a pas été affecté par la tempête.

La route d'Arlberg partiellement effondrée

Les Alpes tyroliennes ont été touchées par des tempêtes intenses un vendredi soir, causant des dommages importants. La route du col d'Arlberg restera fermée jusqu'à au moins l'après-midi du dimanche. La route principale reliant les États autrichiens occidentaux de Vorarlberg et du Tyrol a été obstruée en raison de glissements de terrain. À un moment donné, la chaussée s'est effondrée, comme l'ont informé les autorités locales.

Normalement, l'Arlberg est traversé par un tunnel en dessous, mais comme le tunnel est actuellement en rénovation, les conducteurs voyageant du Tyrol à Vorarlberg doivent prendre de longs détours via la vallée tyrolienne de Lechtal ou à travers la Bavière. Heureusement, le tunnel ferroviaire d'Arlberg n'a pas été affecté par la tempête.

Les activités de nettoyage se déroulent à plein régime à St. Anton am Arlberg, où deux ruisseaux ont débordé pendant la tempête du vendredi soir, endommageant un pont et inondant des caves. De nombreuses rues ont été submergées, et plusieurs voitures ont été emportées dans une rivière. Heureusement, les véhicules étaient vides. Des glissements de terrain massifs ont également eu lieu dans d'autres parties du Tyrol. Actuellement, la Sellraintalstraße est impraticable.

