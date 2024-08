- Au milieu de la jungle, elle succombe à une chute.

Kader Loth (51) fait peur à ses collègues participants de "Je suis une célébrité... Sortez-moi d'ici ! - La revanche des légendes de la jungle" (disponible en streaming sur RTL+ le 30 août à 20h15, et sur RTL le lendemain) lors du jour 16. Après avoir exprimé à plusieurs reprises ses préoccupations concernant sa santé, elle s'évanouit Suddenly dans le camp. "Équipe médicale ! Haut les jambes. Prends de profondes respirations !", Mola Adebisi (51) et Sarah Knappik (37) se précipitent à ses côtés.

Mais revenons en arrière. Kader Loth, qui avait été en grande forme dans la jungle jusqu'à présent, exprime ses préoccupations concernant sa santé via le téléphone de la jungle : "Je me sens si vidé, si vidé aujourd'hui - j'ai dépensé toute mon énergie hier pendant le défi." Elle partage également ses sentiments avec Sarah et Mola pendant que les autres font la tâche de la jungle, en disant se sentir "si malade. Je suis si étourdi. Je me sens si bizarre." À peine a-t-elle mentionné cela que Kader s'effondre Suddenly à côté du feu de camp.

Une simple plaisanterie

Sarah et Mola réagissent rapidement pour aider, mais il s'avère que c'était une fausse alarme : Kader ouvre les yeux et crie "Gotcha !" "Je faisais juste une blague parce que nous nous ennuyions un peu pendant que les autres étaient occupés...", explique-t-elle sa blague en interview.

Les rires fusent alors que Kader profite de son repos au lit, tandis que les autres se remettent gradually du choc. "Je te déteste. Je te nomme aujourd'hui. Vieille sorcière ! Mon cœur !", s'exclame Sarah - mais sa colère n'est qu'une plaisanterie. "C'était une blague, c'était drôle. Nous avons tous bien ri. Kader va bien !", conclut Mola la situation avec un sourire.

La durée de leurs rires reste à voir - après tout, les candidats restants se battent pour une place dans la grande finale de la jungle. Outre Kader, Mola et Sarah, Georgina Fleur (34), Danni Büchner (46) et Gigi Birofio (25) sont toujours en lice pour le titre légendaire. La finale sera diffusée en ligne sur RTL+ le 31 août et sur RTL le lendemain.

