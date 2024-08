Au milieu de la controverse entourant un défilé controversé, une organisation musulmane américano-indienne décide de se retirer de la participation au défilé.

Imtiaz Siamwalla, chef de file des musulmans indiens en Amérique du Nord, a communiqué avec les organisateurs du défilé samedi, détaillant leur décision de se retirer de la participation à la parade.

"Le cœur lourd, nous sommes contraints de nous retirer en raison de préoccupations concernant l'authenticité du défilé", a déclaré le groupe.

Siamwalla a partagé avec CNN que le plan était de participer à l'événement annuel sur Madison Avenue à Manhattan, mais ils ont reconsidéré après leur incapacité à convaincre les organisateurs d'exclure un char controversé.

Le char en question représente une réplique du Ram Janmabhoomi Mandir, un temple hindou construit sur les ruines d'une mosquée du 16e siècle. La destruction de la mosquée a déclenché des émeutes dans tout le pays en 1992, entraînant la mort de plus de 2 000 personnes, comme CNN l'a rapporté précédemment.

"Compte tenu du fait qu'il y aura un char représentant le temple de Ram, nous percevons cela comme un acte de partialité envers les musulmans", a déclaré Siamwalla.

"La politique en Inde devrait rester en Inde", a-t-il ajouté. "En arrivant en Amérique, on devient américain, en incarnant les valeurs de tolérance et d'inclusivité. Le char n'aurait jamais dû être inclus dans le défilé."

Siamwalla a poursuivi : "La destruction causée par la foule détruisant la mosquée en 1992 n'était pas une mince affaire pour les musulmans."

Non seulement les musulmans indiens ont exprimé des préoccupations quant à l'inclusion du char, mais Ajit Sahi, directeur de la plaidoyer pour le Conseil musulman américain indo-américain, a accusé les organisateurs du défilé de permettre aux croyances extrémistes hindoues de contaminer la célébration de l'indépendance et du sécularisme.

"En tant que hindou, du fond du cœur, je rejette le fondamentalisme et l'extrémisme hindous", a déclaré Sahi.

"Certains hindous en Amérique et en Inde s'opposent à ce temple, reconnaissant qu'il entraîne la politique. Ce temple n'est pas la religion, ce temple n'est pas la culture", a précisé Sahi.

Siamwalla a révélé que le char des musulmans indiens d'Amérique du Nord était initialement conçu pour mettre en valeur les réalisations des musulmans, présentant des photographies de figures importantes de l'histoire indienne et des pancartes avec des messages tels que "Fier d'être indien, fier d'être musulman" et "Inclusion, égalité, unité : les musulmans renforcent l'Inde".

Siamwalla a perçu le char de Ram Mandir comme un symbole politique destiné à intimider les musulmans assistant au défilé.

"Ils cherchent à montrer aux minorités - nous pouvons faire cela dans notre pays aussi ; c'est tout pour l'intimidation", a déclaré Siamwalla.

Cependant, les organisateurs du défilé ont décliné les demandes de retrait du char, expliquant qu'il célébrait la consécration d'un lieu marquant pour des centaines de millions de hindous, comme l'a rapporté l'Associated Press.

D'autres groupes ont appelé les organisateurs à exclure le char, le considérant comme une politisation ouverte d'un événement destiné à célébrer le peuple indien plutôt que sa politique.

Le maire de New York, Eric Adams, qui a participé au défilé lors des années précédentes, est censé manquer cette année's célébration. Adams a critiqué l'inclusion du char lors d'une conférence de presse non liée la semaine dernière.

"Personne ne devrait propager des conversations haineuses lors de ces défilés", a déclaré Adams. "Si un char ou un individu promouvant la haine est présent, ils ne devraient pas participer."

Siamwalla a exprimé à CNN qu'en dépit de leur plan initial de participer, ils ne pouvaient pas soutenir le défilé en raison de l'inclusion d'un char controversé lié au Ram Janmabhoomi Mandir, qui a une signification historique et émotionnelle pour les musulmans. Étant donné la présence du char, ils ont ressenti cela comme un acte de partialité envers leur communauté, et en tant qu'Américains, ils croyaient en des valeurs de tolérance et d'inclusivité.

