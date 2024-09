Au milieu de la chasse en cours pour le tireur de l'I-75, les étudiants optent pour une absence d'une semaine, les forces de l'ordre encourageant les résidents à éviter certaines activités en plein air.

La chasse à l'homme contre Joseph Couch, un homme de 32 ans, est entrée dans sa septième journée alors que les autorités s'enfoncent dans les terres sauvages et escarpées de la forêt nationale Daniel Boone dans l'est du Kentucky.

Couch est accusé d'avoir blessé cinq personnes dans une aire de tir avec un fusil AR-15, suite à un message texte qui disait : "Je vais tuer beaucoup de gens. Enfin, essayer au moins."

"C'est un individu que nous pensons être toujours armé et qui serait extrêmement difficile à localiser", a déclaré jeudi le gouverneur du Kentucky, Andy Beshear. "Nous voulons nous assurer que aucune vie ne soit perdue pendant cette opération."

La chasse a été compliquée par un terrain difficile, y compris des trous et des grottes. La végétation est si dense que les officiers ont dû utiliser des machettes pour dégager un chemin.

La forêt massive couvre une superficie de 1 106 miles carrés - plus grande que Los Angeles et New York City combinées.

"Nous n'avons aucune preuve à ce jour que M. Couch a quitté la région", a commenté le maître sergent Scottie Pennington de la police de l'État du Kentucky.

"We kindly ask you - if you are in that area - to suspend your activities."

Plus spécifiquement, la police de l'État du Kentucky a demandé aux résidents de s'abstenir de faire de la randonnée et de la chasse dans la forêt car la chasse à l'homme pour le suspect de massacre force les entreprises à fermer leurs portes aux clients.

Une pluie de balles frappe les voyageurs

La fusillade a commencé aux environs de 17h30 le samedi dans le comté de Laurel, à environ neuf miles au nord de London, Kentucky.

Depuis le haut d'une corniche, le tireur a déchaîné une grêle de balles sur l'I-75, touchant une douzaine de véhicules, selon les autorités.

Cinq personnes ont été blessées et hospitalisées. Quatre des victimes ont été renvoyées à la maison, et la cinquième devrait se remettre, a déclaré jeudi Beshear.

Cependant, il a insisté sur la nécessité urgente de dons de sang. Le gouverneur et son épouse ont fait un don de sang jeudi, exhortant le public à en faire de même.

La carnage sur l'I-75 a marqué la deuxième vague de fusillades sur les autoroutes en une semaine. Dans l'État de Washington, cinq personnes ont été blessées par des tirs d'armes à feu, et une autre a été touchée par des éclats de verre lors d'une série de fusillades le long de l'I-5 dans les régions de Seattle et de Tacoma.

Bien que les fusillades de masse sur les autoroutes puissent sembler peu courantes, les fusillades de masse sont devenues un fait quotidien dans la vie américaine.

Au moins 389 fusillades de masse se sont produites jusqu'à présent cette année, selon l'Archive des violences par armes à feu, qui définit les fusillades de masse comme des incidents où quatre personnes ou plus sont touchées. Cela représente plus de 1,5 fusillade de masse par jour.

Avant la fusillade du Kentucky, l'auteur présumé du crime aurait envoyé un message texte : "Je vais tuer beaucoup de gens. Enfin, essayer au moins", comme indiqué dans le mandat d'arrêt.

moins de trente minutes avant le début des fusillades, Couch aurait envoyé un autre message : "Je me tuerai après", selon le mandat d'arrêt.

Cependant, le mobile de la fusillade reste mystérieux.

Les étudiants sautent les jours d'école et les entreprises sécurisent leurs locaux avec un tireur toujours en liberté

Alors que les équipes de recherche parcourent la forêt nationale Daniel Boone - qui s'étend sur 21 comtés du Kentucky - au moins treize districts scolaires locaux ont annulé au moins un jour d'école cette semaine.

Dans le comté de Laurel - le lieu de la fusillade de masse - les étudiants sont restés chez eux pour un cinquième jour consécutif vendredi. Les écoles publiques du comté de Laurel ont basculé sur l'apprentissage en ligne jeudi et vendredi.

Certaines entreprises prennent également des précautions, comme "offrir des services en drive-in seulement et verrouiller les portes", a déclaré le shérif du comté de Laurel, John Root, cette semaine.

Pas de période d'attente pour les ventes d'armes au Kentucky

Comme la plupart des États, le Kentucky n'impose pas de période obligatoire de "refroidissement" pour les acheteurs qui doivent attendre avant d'acquérir une arme à feu, selon l'Everytown Research & Policy.

Juste quelques heures avant les fusillades de l'I-75, Couch a légalement acheté un AR-15 ainsi qu'une lunette et 1 000 munitions, a rapporté le bureau du shérif du comté de Laurel.

Le lendemain de la fusillade, les autorités ont découvert un AR-15 qu'elles pensent avoir été utilisé lors des attaques, a révélé le porte-parole du shérif du comté de Laurel, le deputy Gilbert Acciardo.

"Il a été trouvé dans une zone boisée adjacente à l'autoroute, dans une position d'où il aurait pu tirer sur l'autoroute depuis cet emplacement boisé", a expliqué Acciardo.

Les autorités ont découvert un véhicule enregistré au nom de Couch près d'une route forestière de service à la sortie 49, contenant un étui à arme vide. Les enquêteurs ont également trouvé plusieurs chargeurs entièrement chargés.

Il reste incertain combien d'autres armes le présumé tireur possédait. Cependant, Couch doit être considéré comme armé et dangereux, a confirmé le bureau du shérif jeudi soir.

Une récompense combinée de 35 000 dollars est offerte pour des informations menant à l'arrestation et à la condamnation du tireur.

"We have received numerous tips from multiple states", a déclaré Pennington. "We urge these tips to continue coming in because we never know, a small piece of information could lead us to making an arrest."

CNN’s Gloria Pazmino, Melissa Alonso, Andy Rose, Lauren Mascarenhas, Zoe Sottile, Emily Smith, and Elizabeth Wolfe ont contribué à ce rapport.

