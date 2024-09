- Au milieu de la brume rouge de Monza, Leclerc célébrait son voyage victorieux.

Au cœur de l'haze ardent de la scène principale de la Formule 1, avec une foule de fans passionnés qui admiraient depuis les tribunes, Charles Leclerc a savouré chaque seconde de cette victoire triomphale. Conduisant avec une audace décomplexée, il a offert à Ferrari un sommet émotionnel de l'année, décrochant une victoire à domicile sur l'Autodromo Nazionale di Monza. Cela faisait cinq ans que Ferrari n'avait pas goûté à la victoire dans le parc royal. Le vainqueur à l'époque : Charles Leclerc lui-même.

À peine sorti de ses vingtaine, Leclerc a admis : "Je pensais que ça ne serait pas aussi électrisant la deuxième fois, mais mon Dieu : l'adrénaline des derniers tours était comparable à celle de 2019," a-t-il déclaré, "Mamma mia." Il a également salué les fans en italien, qui, comme c'est la coutume à Monza, ont transformé la ligne de départ et d'arrivée en une zone de fête débridée. "En ce qui concerne les célébrations, nous les Italiens sommes aussi imaginatifs qu'on peut l'être," a commenté le chef d'équipe Frédéric Vasseur.

C'était une victoire surprise et particulièrement brillante, partant de la quatrième place sur la grille - sans aucun doute. Ferrari et Leclerc ont opté pour une stratégie à un seul arrêt qui aurait pu leur exploser à la figure à l'arrivée. Cependant, Leclerc a remporté triomphalement sa septième victoire en Grand Prix, laissant Oscar Piastri et Lando Norris de McLaren démoralisés aux deuxième et troisième places. Seule une personne était indiscutablement au fond du trou : le leader du championnat Max Verstappen.

Une semaine plus tôt, il s'était battu bec et ongles pour sauver la deuxième place derrière Norris sur la Red Bull vacillante à Zandvoort. Cette fois-ci, il a terminé misérablement sixième avec la RB19 de plus en plus défaillante et contestable. Son avance sur Norris au classement s'est encore réduite : 62 au lieu de 70 avant la course italienne, maintenant réduite. La rédemption semblait hors de portée. Au lieu de cela, Red Bull enregistrait des temps d'arrêt au stand anormalement longs dans sa discipline habituellement dominante de changement de pneus.

"C'est toujours préjudiciable, on perd beaucoup de temps," a déclaré Verstappen. "La course a été désastreuse. J'ai eu du mal à maintenir toute la puissance pendant toute la course, nous avons eu d'autres problèmes aussi. Nous avons de nombreux obstacles qui nécessitent notre attention immédiate," a déclaré le Néerlandais, enlisé dans un bourbier. Dans deux semaines, la Formule 1 s'aventure sur le circuit urbain d'Azerbaïdjan. Verstappen attend sa prochaine victoire depuis six courses.

Que Red Bull n'ait pas été puni plus sévèrement à Monza est finalement dû à la McLaren de Verstappen. Norris est parti en pole position, l'a défendue bruyamment, mais a été brutalement attaqué et dépossédé par Piastri. Leclerc a également profité de l'occasion au premier tour pour passer brièvement en deuxième position.

La course s'est transformée en duel entre Piastri et Norris, qui ont tous deux effectué deux changements de pneus, tandis que Ferrari a opté pour une stratégie à un seul arrêt avec Leclerc et Carlos Sainz quatrième.

"Une deuxième place douloureuse"

"C'est douloureux, je ne vais pas y aller par quatre chemins : ça fait mal," a admis Piastri, qui semblait être le vainqueur indiscutable pendant de longs moments. Norris était encore plus déçu. Au lieu d'encaisser les 25 points pour la victoire, il a été limité à 15. Trois de moins que Piastri. Norris a tout de même remporté un point pour le tour le plus rapide. "Nous avons eu l'opportunité de remporter la victoire, mais Ferrari a osé le pari et a réussi. Nous devons nous contenter de deuxième et troisième places et réduire l'écart," a affirmé le PDG de McLaren, Zak Brown.

Après les stratégies de course déconcertantes de McLaren à Budapest et la victoire de Piastri devant Norris là-bas, ce sont peut-être les points suivants qui manquent dans la confrontation Norris contre Verstappen pour le championnat.

Il reste sept Grand Prix, avec encore trois choix de sprints à faire. Leclerc se rapproche maintenant du championnat. Il est seulement à 24 points de Norris à la troisième place. "Il reste encore beaucoup de points à prendre," a souligné le chef d'équipe Ferrari, Frédéric Vasseur : "Nous continuerons à nous battre."

Hülkenberg a connu des malheurs, Magnussen avec une suspension de course

Pour le futur champion Ferrari Lewis Hamilton, qui a remporté cinq victoires à Monza comme Michael Schumacher, ce fut une cinquième place cette fois dans la Mercedes. Son coéquipier George Russell, qui est parti de la troisième place, a terminé le bolide d'argent pris en sandwich par Verstappen.

Le seul pilote allemand régulier a terminé 17ème. Nico Hülkenberg a vu sa course prendre fin après le premier tour suite à une solide dixième place en qualification. Après un accident pour lequel il n'était pas responsable, il s'est retrouvé trop loin derrière. Son coéquipier Haas, Kevin Magnussen, s'en est encore moins bien sorti. Le Danois connu pour son style de conduite a

