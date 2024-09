Au milieu de faibles chances de négociation, Israël propose l'exil de Sinwar à Biden

La proposition de Gal Hirsh, un proche collaborateur de Netanyahu qui sert de coordonnateur des otages et des personnes disparues en Israël, suggère une solution permanente au conflit à Gaza. Cette proposition implique la libération simultanée de tous les otages emprisonnés sur place en échange de détenus palestiniens détenus par Israël, ainsi que la sortie en toute sécurité du chef de Hamas, Yahya Sinwar, de Gaza. Selon Kan 11, un réseau de diffusion israélien et partenaire de CNN.

La réaction à cette proposition a généralement été qu'elle est peu probable d'être acceptée par Hamas, qui est resté silencieux sur la question.

Il est incertain que la proposition aborde la question des troupes israéliennes à Gaza après le cessez-le-feu et l'accord sur les otages, une question importante dans les négociations en cours. De plus, l'idée que Sinwar quitte Gaza est considérée comme hautement improbable par les autorités américaines.

Une source israélienne différente a informé que la proposition n'était pas utilisée comme base pour de nouvelles négociations avec Hamas par l'équipe de négociation israélienne, qui est au point mort depuis des semaines.

Le Forum des familles d'otages, connu pour sa critique des tactiques de négociation des otages de Netanyahu, a réagi positivement à la proposition. Ils ont déclaré : "Une transaction unique impliquant tous les 101 otages est le rêve de la majorité des citoyens israéliens et des familles d'otages elles-mêmes. Le Premier ministre doit présenter hardiment, résolument et rapidement cette proposition qu'il a élaborée. Nous devons mettre fin à presque un an de négligence."

Arrêt du progrès

Cette proposition intervient à un moment où les chances de règlement sont au plus bas. Les familles des otages israéliens ont exprimé leur inquiétude quant à la tension croissante avec le Hezbollah au Liban, craignant qu'un conflit généralisé là-bas ne réduise davantage les chances d'un accord sur les otages.

Les conseillers en sécurité de Biden n'ont pas encore planifié la présentation d'une proposition mise à jour au président américain concernant les négociations sur le cessez-le-feu entre Israël et Hamas, indiquant que les négociations pour mettre fin au conflit ont connu des revers importants.

Netanyahu ne rencontrera pas Biden lors de son prochain voyage à New York pour l'Assemblée générale de l'ONU, selon une source familière de la situation.

Hirsh a rencontré Roger Carstens, l'envoyé spécial présidentiel des États-Unis pour les affaires d'otages, la semaine dernière pour discuter de la libération des otages détenus à Gaza.

L'idée de faciliter l'exil de Sinwar a été explorée lors des négociations dans le cadre des dernières étapes d'un accord de cessez-le-feu potentiel, malgré l'absence d'indication que Sinwar serait disposé à accepter de telles conditions.

Gershon Baskin, un négociateur expérimenté avec Hamas, a déclaré à CNN : "Quiconque pense que Sinwar quittera Gaza n'est pas en contact avec la réalité. Gaza est l'océan de Sinwar et il est un poisson - un poisson ne quitte pas l'eau de son plein gré."

Cependant, si l'accord comprenait le retrait complet des troupes israéliennes de Gaza, cela se rapprocherait "d'un accord que Hamas est prêt à accepter", a ajouté Baskin.

Par le passé, lorsque l'idée de permettre à des chefs de Hamas comme Sinwar de quitter Gaza dans le cadre d'un accord de cessez-le-feu a été proposée, les officiels américains ont douté de l'accord de Sinwar. Ils ont cité les assassinats d'Israël de chefs de Hamas dans les capitales étrangères et ont cru que Sinwar opterait pour le martyre plutôt que de quitter Gaza.

"Même si nous acceptons de construire un passage sûr pour le chef terroriste, le nouveau Hitler, Sinwar - un passage sûr pour lui et pour quiconque souhaite le rejoindre hors de Gaza", a déclaré Hirsh à CNN plus tôt ce mois-ci.

Si mise en œuvre, cette proposition pour résoudre le conflit à Gaza pourrait potentiellement avoir des implications significatives pour le Moyen-Orient et le monde entier, car elle implique la libération des otages et la sortie de figures importantes.

Malgré le soutien de certaines factions israéliennes à la proposition de résolution, son acceptation par Hamas et la communauté internationale dans son ensemble reste incertaine, compte tenu des complexités et des sensibilités entourant la situation.

