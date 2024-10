Au Michigan, Harris s'engage dans des discussions avec les dirigeants arabes et musulmans américains, alors que les tensions s'intensifient concernant l'escalade géopolitique au Moyen-Orient.

Le rassemblement a lieu alors que la campagne Harris tente de rallier le soutien au sein de la communauté, compte tenu du conflit Israël-Hamas en cours qui s'est transformé en une bataille sur plusieurs fronts impliquant l'Iran. Cette semaine, l'Iran a lancé des missiles contre Israël. De plus, des groupes soutenus par l'Iran au Liban et au Yémen sont également impliqués dans ce conflit.

Le Michigan, que Biden a remporté de justesse lors de l'élection de 2020, sera à nouveau un enjeu important cette novembre et est le foyer d'une importante population américaine d'origine arabe.

Emgage Action, une organisation dédiée à l'augmentation du vote musulman américain, a endorsed Harris le mois dernier tout en exprimant une "forte déception" face à la position de l'administration Biden sur Gaza. Des responsables d'Emgage Action sont attendus à la réunion, selon des sources.

CNN a contacté la campagne Harris pour obtenir un commentaire concernant la réunion.

D'un autre côté, les leaders du mouvement "Indécis", qui est apparu lors des primaires démocrates cette année en opposition à la politique de l'administration Biden sur la guerre de Gaza, n'ont pas été inclus sur la liste des invités. En début août, Harris a interagi avec les leaders du groupe lors d'une photo à l'aéroport de Detroit.

Le groupe a appelé la vice-présidente à organiser des rencontres avec des familles touchées par la guerre, après le rejet de la campagne et des démocrates nationaux de leur demande précédente pour qu'un américain palestinien parle lors de la convention démocrate à Chicago cet été.

Pour l'instant, le mouvement Indécis a annoncé qu'il ne soutiendrait pas Harris. Cependant, ils ont mis en garde contre le vote pour Trump ou les candidats tiers dans les États où ils pourraient apparaître sur le bulletin de vote.

Le cofondateur du mouvement Indécis, Abbas Alawieh, a confirmé vendredi que son groupe n'avait pas été invité à la réunion avec Harris. Dans un post sur les réseaux sociaux, Alawieh a exprimé sa gratitude pour la pression qui aide à favoriser un engagement plus important. Il a exhorté la vice-présidente à respecter le droit humanitaire international et la loi américaine en cessant l'approvisionnement en armes à Israël pour des crimes de guerre.

James Zogby, cofondateur de l'Institut arabe américain et membre du Comité national démocrate depuis plus de 30 ans, a décliné une invitation à la réunion de vendredi avec Harris. Zogby a cité une frustration croissante face à ce qu'il a décrit comme une campagne plus préoccupée par l'image que par l'adresse de la colère et de l'anxiété parmi les électeurs américains d'origine arabe.

Zogby a participé à un appel mercredi avec Phil Gordon, conseiller à la sécurité nationale de Harris, que la Maison Blanche a décrit comme une réunion virtuelle avec "des leaders américains musulmans, arabes et palestiniens" pour discuter des derniers développements au Moyen-Orient.

"Il n'y avait pas de terrain neuf. Je n'étais pas sûr de l'intention autre que de dire... qu'ils avaient rencontré des leaders. Il n'y avait pas de leaders", a déclaré Zogby de la conversation de mercredi.

Cet appel et d'autres communications avec la campagne Harris, ainsi qu'avec Biden avant cela, ont irrité le sondeur démocrate de longue date. De plus, l'escalade d'Israël au Liban a également intensifié la tension dans des États comme le Michigan, où les américains d'origine libanaise ont constitué une partie cruciale de la coalition démocrate.

"Avec le Liban en flammes, ils ont un travail plus important à faire. Et je ne pense pas qu'ils soient prêts à le gérer", a déclaré Zogby de la campagne Harris. "C'est un peu comme essayer de vendre une voiture à quelqu'un avec un cancer terminal. 'De quoi parlez-vous ? J'ai des choses plus importantes en tête pour l'instant.'"

Abed Ayoub, directeur exécutif national du Comité américain pour la discrimination anti-arabe, a déclaré qu'il y avait eu de nombreuses réunions à la fois avec la campagne et l'administration. Ils sont conscients de leurs préoccupations et de leurs demandes.

"Notre position et notre travail se concentrent sur l'obtention d'un cessez-le-feu immédiat et la fin du génocide en Palestine et de la guerre au Liban", a déclaré Ayoub. Il a également noté que son groupe avait près de 130 000 membres actifs, dont 7 500 au Michigan.

Cette semaine, le colistier de Harris, le gouverneur du Minnesota Tim Walz, a présenté la proposition de la campagne lors du sommet "Un million de votes musulmans : une voie vers l'avenir" d'Emgage Action.

"Je sais que la douleur de cette communauté est profonde. Nos cœurs sont brisés. La préoccupation de la vice-présidente et de Harris et la mienne - c'est dans nos pensées tous les jours. L'ampleur de la mort et de la destruction à Gaza est stupéfiante et dévastatrice. Des dizaines de milliers de civils innocents tués, des familles fuyant pour trouver un refuge, encore et encore", a déclaré Walz lors de l'événement virtuel.

Harris a souvent été interrompue lors de meetings de campagne par des manifestants pro-palestiniens. Dans de tels cas, la vice-présidente, qui a parlé de la destruction à Gaza, a souligné que l'administration travaille vers un accord de cessez-le-feu.

Zogby a déclaré vendredi qu'il "désespère" que Harris gagne mais est préoccupé par les tentatives de la campagne pour mettre en scène la question.

"Ils doivent dire quelque chose sur le sujet qui est dans l'esprit des gens", a déclaré Zogby, "et ils ont tout simplement l'air de ne pas pouvoir se résoudre à en parler."

