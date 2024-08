- Au match de Munich de 1860, Cologne est sortie victorieuse: les spectateurs ont hué.

Le parcours décevant de Munich 1860 en troisième division de football se poursuit après leur dernière défaite à domicile. L'équipe n'a pas réussi à se remettre d'une défaite 1:3 (0:1) contre Viktoria Köln, les supporters frustrés exprimant leur mécontentement par des sifflets à la fin du match. Avec trois défaites en trois matchs, la pression monte, y compris sur l'entraîneur-chef Argirios Giannikis.

"La première mi-temps était assez réservée. J'étais satisfait de notre réaction", a déclaré le quadragénaire après le match sur MagentaSport. Après une défaite 0:1 contre 1. FC Saarbrücken, ils ont subi une défaite 1:3 contre VfB Stuttgart II. Contre Köln, le but magistral de Raphael Ott de la tête en 69e minute (1:2) n'a pas suffi à inverser la tendance.

Le penalty converti par Serhat Semih Güler en 81e minute a assuré la victoire à Köln, après un tacle risqué de Florian Bähr sur Jonah Benedict Sticker dans la surface de réparation, que l'entraîneur a qualifié de "controversé". Des buts de Bryan Henning (26') et Said El Mala (49') ont mis Köln en tête avant la mi-temps. "Nous devons montrer plus de courage pendant les 90 minutes", a déclaré l'entraîneur des "Lions" après le match : "Continuez à pousser, nous avons un derby à Ingolstadt qui approche."

"We must win now"

Après avoir été menés 0:2 tôt dans la deuxième mi-temps, un coup de pouce a été donné par un tir du gauche de Julian Guttau (36') et une tête de Fabian Schubert heurtant le poteau (44'). En prolongation, Köln a de nouveau heurté le poteau. "Nous étions simplement supérieurs", a déclaré l'entraîneur de Viktoria Olaf Janßen.

"Nous avons perdu trois matchs de suite", a admis le joueur remplaçant de Munich 1860 David Philipp : "Nous devons continuer à avancer. Nous ne pouvons pas changer le passé. Nous devons gagner maintenant."

Malgré leurs performances difficiles, les fans de Munich 1860 continuent de se déplacer en masse pour soutenir leur équipe, même pendant les moments difficiles en troisième division de Bavière. Après leur déception contre Viktoria Köln, ils se concentrent maintenant sur un derby crucial contre FC Ingolstadt dans l'espoir de renverser la situation.

Les champions en titre, Viktoria Köln, montrent leur domination en ligue, avec une série de victoires impressionnantes, y compris leur dernier match contre Munich 1860, rapportant trois points importants en Bavière.

