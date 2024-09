Au lieu de trouver de l'or, les bergers trouvent l'extraordinaire GAU.

L'attente pour la première médaille d'or de l'Allemagne à Paris se prolonge. Leon Schäfer n'a pas réussi à briser la malédiction non plus. Il a échoué de 75 centimètres. Leon Schäfer a vivement encouragé la foule au immense Stade de France, a échangé fréquemment avec son entraîneur, mais n'a pas pu éviter la catastrophe. Il était censé mettre fin à la famine de médailles d'or de l'Allemagne lors du troisième jour des Paralympiques à Paris, mais les choses ont tourné différemment.

Schäfer a quitté le stade sans médaille. Dans la catégorie T63 pour les amputés au-dessus du genou, le jeune homme de 27 ans a atterri à 6,93 mètres, se classant seulement quatrième. Il était à 75 centimètres de la victoire convoitée, qui a été remportée par Joel de Jong, qui a amélioré son record du monde d'un centimètre. Le bronze était à huit centimètres. À Tokyo, Schäfer a remporté l'argent au saut en longueur et le bronze au 100m malgré des problèmes avec sa prothèse.

Argent en tennis de table

La chasse aux médailles de l'Allemagne a continué dans divers domaines. En tennis de table, le duo Valentin Baus et Thomas Schmidberger a remporté l'argent dans la classe MD8, tandis que Maike Hausberger en cyclisme et Mira Jeanne Maack en natation ont remporté des médailles de bronze pour l'Association allemande des sports pour handicapés (DBS), portant leur total à deux argent et trois bronze.

Baus et Schmidberger ont été battus par le duo chinois Cao Ningning et Feng Panfeng 0:3 (9:11, 5:11, 5:11) en seulement 25 minutes. "Nous n'avons pas livré la performance que nous avions prévue", a déclaré Schmidberger. "Contre un tel adversaire, cela ne suffit pas."

L'ambiance était différente dans la vivante Velodrome Nationale. Hausberger, 29 ans, a fièrement exhibé sa première médaille paralympique avec un large sourire et un poing levé, enserrant chacun des membres de son équipe d'entraîneur. Elle a remporté le bronze dans l'épreuve du contre-la-montre sur 500m dans la classe C1 à C3, en réalisant un meilleur temps personnel de 38,358 secondes. "Je suis submergée, c'est incroyable", a-t-elle déclaré. "Obtenir cette première médaille, la couleur n'avait pas d'importance."

Le bronze de Maack a été la plus grande surprise. La jeune fille de 20 ans de Berlin a établi un record allemand de 1:18,36 minute dans la finale du 100m brasse de la classe S8, terminant derrière seulement Alice Tai de Grande-Bretagne (1:09,96) et Victoria Ishchiulova de Russie (1:14,97). "J'ai accompli mon objectif, ce pour quoi j'ai entraîné pendant trois ans", a-t-elle déclaré, ravie.

Entre-temps, Merle Menje, la médaillée d'argent mondiale, n'a pas réussi à remporter une médaille en athlétisme, terminant septième dans la course de 5000m. En tennis en fauteuil roulant, Katharina Krüger a été battue 1:6, 0:6 par la

