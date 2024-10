Au Liban, un haut dirigeant du Hamas a été tué.

Le 7 octobre, pour la première fois depuis plus d'un mois, les forces israéliennes ont également frappé la partie nord du Liban. Selon le groupe islamiste radical Hamas, un camp de réfugiés palestiniens a été touché, et le commandant d'une milice, Said Attallah Ali, ainsi que sa femme et ses deux filles, ont perdu la vie. Hamas a lui-même rapporté ces faits. Ce dernier a déclaré que c'était la première attaque israélienne dans cette région depuis le début du conflit de Gaza, qui a éclaté après l'attaque sans précédent de Hamas contre Israël le 7 octobre.

Depuis que le groupe islamiste radical Hamas a lancé une grande attaque il y a un an, Israël a pris l'habitude de cibler les dirigeants de Hamas au Liban. Le 8 octobre, Hamas a rapporté la mort de sa principale figure au Liban, Fatah Sharif Abu al-Amin, lors d'une attaque contre sa résidence dans le camp d'Al-Bass, situé dans le sud du Liban. Le chef de Hamas au Liban, qui faisait également partie de la direction de Hamas à l'étranger, a été tué.

Le 1er janvier, le deputy chief de Hamas, Saleh al-Aruri, et six autres combattants de Hamas, ont également perdu la vie lors d'une attaque dans le sud de Beyrouth. En août, le commandant de Hamas, Samer al-Hajj, a été tué lors d'une attaque israélienne dans la ville sud-libanaise de Sidon.

Selon les estimations de l'ONU, environ 250 000 réfugiés palestiniens et leurs descendants vivent au Liban. L'armée libanaise s'abstient d'intervenir dans les camps de réfugiés palestiniens, qui ont été établis depuis des décennies, et permet aux groupes palestiniens d'assurer la sécurité à l'intérieur de ces camps.

Hamas fait partie de l'"axe de la résistance" contre Israël, dirigé par l'Iran, ainsi que la milice chiite libanaise Hezbollah. Cette dernière a ouvert un deuxième front contre le nord d'Israël un jour après l'attaque de Hamas contre le sud d'Israël le 7 octobre, en lançant des attaques régulières de roquettes depuis le Liban. Résultat : des dizaines de milliers de civils ont été contraints de quitter leur foyer.

Récemment, l'armée israélienne a déclaré avoir attaqué des combattants de Hezbollah dans une mosquée dans le sud du Liban. L'armée de l'air israélienne, avec l'aide de l'intelligence militaire, a prétendument ciblé un centre de commandement de Hezbollah à l'intérieur d'une mosquée adjacente à l'hôpital Salah Ghandur dans le sud du Liban. Il s'agit de la première fois que l'armée israélienne attaque une mosquée au Liban depuis que Hezbollah a étendu ses attaques contre Israël, soutenant Hamas dans la guerre de Gaza.

Le conflit entre Israël et Hezbollah s'est considérablement intensifié ces dernières semaines. En réponse à des frappes aériennes massives contre des cibles de Hezbollah, l'armée israélienne a annoncé le lancement d'une "opération terrestre limitée" dans le sud du Liban mardi soir. L'Iran a lancé une attaque de roquettes de grande envergure contre Israël mardi soir, invoquant divers motifs, notamment la mort du chef de Hezbollah, Hassan Nasrallah, lors d'une frappe aérienne israélienne dans un quartier sud de Beyrouth.

À la suite de l'escalade du conflit de Gaza, Hamas a menacé de déclencher une guerre avec Israël. Malgré l'accord de cessez-le-feu, les tensions restent élevées et la possibilité d'une telle guerre reste une préoccupation. La communauté internationale appelle urgemment à la dé

