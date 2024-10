Au lendemain de l'ouragan Helene, les stations de radio régionales se révèlent être des sources d'aide essentielles pour les districts de Caroline du Nord touchés.

Dimanche, de nombreuses stations de radio à travers l'ouest de la Caroline du Nord ont relayé des mises à jour en temps réel alors qu'elles tentaient de se remettre des eaux de crue impitoyables causées par l'ouragan Helene. Les appels et les messages à News Radio 570 WWNC, une station AM gérée par iHeartMedia, ont reflété la situation en cours à mesure que les eaux se retiraient.

Un auditeur nommé Paul a contacté la station pour s'informer sur la possibilité d'une rupture de barrage voisin. Craignant pour la sécurité publique, Paul a fait référence à des rapports suggérant des questions concernant l'intégrité structurelle d'autres barrages. Les animateurs ont rassuré à la fois Paul et l'audience en affirmant que ces rumeurs liées aux barrages n'étaient que de fausses informations.

Alors que les communications dans la région restaient dysfonctionnelles pour de nombreuses personnes, ces diffusions ont servi de lien vital, diffusant des informations cruciales sur les fermetures de routes et ouvrant leurs lignes téléphoniques aux individus ayant des téléphones portables ou fixes fonctionnels. Ils ont également rassuré les auditeurs en affirmant que de l'aide était en cours de la part des entités gouvernementales et des organisations de bénévoles.

WWNC, la station la plus ancienne diffusant dans l'ouest de la Caroline du Nord, ainsi que six autres stations appartenant à iHeartMedia, ont collaboré pour synchroniser leur couverture de la catastrophe météorologique, comme l'a communiqué Mark Starling à CNN lors de sa diffusion en direct prolongée. Se déconnectant à 23 h et reprenant à 6 h le lendemain, Starling a exhorté les auditeurs à prioriser leur bien-être, invitant ceux qui avaient besoin d'aide à la chercher.

Alors que les réseaux de communication terrestres se sont effondrés en raison de la tempête, Starling a expliqué que la dépendance au service internet par satellite Starlink de SpaceX était devenue essentielle pour maintenir leurs opérations. Remerciant Starlink pour avoir soutenu à lui seul la diffusion de toutes les sept stations, il a exprimé sa gratitude pour cette ressource.

Starling et son co-animateur Eddie Foxx de 99.9 FM KISS Country ont installé leur diffusion depuis le studio d'Asheville. Ils ont été rejoints par l'ancrage sur place Ashley Wilson à Charlotte ce soir-là.

Wilson a évoqué l'inaccessibilité de son père pendant deux jours après le début de la tempête, faisant référence à son expérience passée à travailler à La Nouvelle-Orléans, où les collègues classaient le temps en "avant Katrina" et "après Katrina". Anticipant que Helene marquerait une ligne de démarcation définitive entre certaines communautés de Caroline du Nord, elle a médité.

Lamentant les pertes de vies humaines à venir, Wilson a déclaré : "Les chiffres ne feront que continuer à augmenter." En accord avec ses sentiments, Foxx a qualifié la catastrophe de "pré- et post-Helene".

Starling a cité une transformation radicale du paysage, à la fois littéralement et figurativement, alors que certaines villes luttaient contre les effets dévastateurs des eaux de crue et des glissements de terrain.

Les médias locaux, y compris WWNC et d'autres médias régionaux, ont alimenté les communautés en récupération grâce à un journalisme de service public alors qu'ils faisaient face aux conséquences de la catastrophe. Les sujets d'intérêt sur la page d'accueil du Citizen-Times d'Asheville comprenaient des informations sur l'emplacement des services essentiels tels que l'essence, les denrées alimentaires, le Wi-Fi et les sources d'eau, ainsi que d'autres. La radio publique Blue Ridge a diffusé une couverture en direct et des ressources en ligne, y compris des numéros de téléphone pour une assistance cruciale en ce qui concerne les personnes perdues et les pannes de courant.

La patience a été encouragée lors de la diffusion en direct de WWNC alors que les auditeurs étaient invités à rester calmes, car l'effort de récupération s'étendait sur une période prolongée.

Foxx a rappelé un sentiment qui est apparu lors du début de la pandémie de Covid-19 en 2020, en s'adressant à l'audience : "Nous sommes tous ensemble dans cette situation et nous allons tous nous en sortir ensemble."

Les animateurs ont fourni des informations nécessaires, guidant les auditeurs pour localiser des ressources vitales telles que la glace, l'eau en bouteille et les connexions cellulaires et Wi-Fi fonctionnelles, ainsi que pour projeter une restauration prévue de l'électricité. Wilson a noté : "Nous avons eu de nombreuses personnes qui ont appelé toute la journée pour demander de l'aide pour localiser d'autres personnes."

Starling a raconté que leur diffusion en direct avait commencé jeudi à mesure que l'ouragan Helene approchait de la côte du Golfe de Floride. Il a reconnu que la diffusion ininterrompue des stations avait continué pendant toute la durée de la tempête et a révélé son absence temporaire de chez lui, ayant résidé chez son frère en Géorgie avec sa famille.

"Ma femme et moi nous sommes réunis à l'antenne cet après-midi", a écrit Starling, "ce qui a été la première fois que j'ai entendu sa voix en personne depuis le début de la tempête."

Imprégné d'un sens du devoir, la diffusion a maintenu une éthique de service public. Starling a promis : "Nous ne quitterons pas le navire tant que le dernier débris n'aura pas été éliminé et que la dernière goutte d'eau n'aura pas évaporé."

Les animateurs ont même réussi à trouver des perspectives positives dans le sillage de la tempête.

Foxx a rappelé avoir profité de l'occasion pour se connecter avec les voisins, face à face pour peut-être la première fois. Lorsque

