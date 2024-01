Au Japon, les survivants du tremblement de terre dorment avec des manteaux et des chapeaux dans des abris sans chauffage ni eau courante.

"En y pensant aujourd'hui, je tremble encore. Mon cœur battait la chamade, mon esprit s'est vidé, nous nous sommes précipités", a-t-elle déclaré à CNN depuis un abri de la ville de Nanao, où elle et sa famille sont actuellement hébergées à la suite du séisme meurtrier d'une magnitude de 7,5 qui a frappé lundi.

Mme Akiyama a raconté qu'elle s'était abritée sous une table pendant le tremblement de terre et qu'elle avait prié pour survivre, avant d'attraper des objets de première nécessité et de courir à l'extérieur. Les photos de la maison de sa mère montrent des placards et des armoires renversés, ainsi que de la nourriture et des ustensiles de cuisine éparpillés sur le sol.

La famille s'en est sortie indemne, mais deux jours plus tard, le tremblement de terre se fait encore sentir alors qu'ils attendent les secours à l'abri, subissant de fréquentes répliques sismiques qui se répercutent sur le sol. Même dans l'abri, on peut voir des décombres entourant certains des piliers en ciment du bâtiment.

"J'ai l'impression que, même maintenant, le bâtiment tremble", a déclaré Akiyama. "Chaque fois qu'une réplique se produit, je pense au tremblement de terre principal et mon corps tremble.

Le tremblement de terre de lundi, le premier jour de la nouvelle année, a tué au moins 62 personnes, selon le site officiel de la préfecture. Le site ajoute qu'un nombre indéterminé de personnes sont toujours portées disparues, les autorités continuant à rechercher celles qui sont coincées sous les décombres ou dans les zones isolées.

Plus tôt dans la journée de mardi, le secrétaire général du cabinet, Yoshimasa Hayashi, avait déclaré que 120 personnes attendaient encore d'être secourues.

Le tremblement de terre a secoué la péninsule de Noto, située dans la partie occidentale et plus rurale du centre du Japon, déclenchant des alertes au tsunami, des incendies et l'effondrement de bâtiments. Des photos prises dans toute la région montrent des bâtiments entiers de plusieurs étages tombés sur le côté, des structures brûlées, des routes endommagées et des décombres à l'endroit où se trouvaient autrefois des maisons.

Pour certains, le séisme a rappelé le tremblement de terre et le tsunami de Tōhoku de 2011, d'une magnitude de 9,0, qui ont déclenché une fusion nucléaire à la centrale de Fukushima. Ce séisme a fait plus de 22 000 morts ou disparus, la plupart à cause des vagues du tsunami, et son impact à long terme se fait encore sentir aujourd'hui.

Alors que l'étendue des dégâts causés par le séisme de lundi est encore en cours d'évaluation, le nombre de morts et les niveaux de destruction semblent être loin de ceux provoqués par la catastrophe de 2011 dans un pays habitué depuis longtemps aux tremblements de terre et où les codes de construction, même dans les zones les plus reculées, sont strictement respectés.

Kouki Takahashi, 28 ans, qui vit aujourd'hui à Nanao, était collégien à Tokyo lorsque le tremblement de terre de 2011 a frappé. À l'époque, Tokyo avait tremblé, mais l'épicentre se trouvait à des centaines de kilomètres de la capitale.

Cette fois-ci, le tremblement de terre a été beaucoup plus proche pour Takahashi. "J'ai déjà vécu des tremblements de terre de grande ampleur, mais celui-ci m'a semblé pire", a-t-il déclaré.

Pourtant, il a ajouté que le tremblement de terre de lundi lui avait rappelé Tōhoku. "C'était un peu la même chose", a-t-il déclaré. "À l'époque (en 2011), il s'agissait d'un tremblement de terre similaire qui avait commencé par de légères secousses devenant progressivement plus intenses."

Lundi, il était chez lui en train de prendre un bain lorsque les secousses ont commencé. "J'étais littéralement nu, j'ai pris mes vêtements, je suis sorti et j'ai couru jusqu'à ma voiture", a-t-il déclaré, décrivant les bâtiments et les poteaux téléphoniques qui se balançaient de façon spectaculaire.

Il a passé la nuit de lundi à mardi à dormir dans sa voiture, sur un parking appartenant à un ami - ce qui semble être l'endroit le plus sûr, compte tenu des répliques fréquentes et des hélicoptères et véhicules militaires qui passent à proximité.

Son appartement est toujours intact, mais il est endommagé par des fissures dans les murs. Certains de ses amis ont eu moins de chance et ont entièrement perdu leur maison.

Beaucoup de ces survivants se trouvent maintenant dans des abris comme celui d'Akiyama et de sa famille, mais les secours sont limités.

Il n'y avait pas de chauffage lors de la visite de CNN mardi soir, et les gens dormaient donc sur des nattes à même le sol avec d'épaisses couvertures, portant leurs manteaux, leurs bonnets et leurs gants pour rester au chaud dans les 4 degrés Celsius (40 degrés Fahrenheit) des températures nocturnes.

Il n'y avait pas non plus d'eau courante, ce qui obligeait les gens à faire la queue dehors pour recevoir de l'eau des Forces japonaises d'autodéfense, qui travaillent actuellement avec les autorités locales, la police et les pompiers pour coordonner les opérations de recherche et de sauvetage, a déclaré mercredi le Premier ministre Fumio Kishida.

Source: edition.cnn.com