Au Grand Prix des Pays-Bas, Lando Norris dépasse Max Verstappen, établissant une compétition de championnat de F1 passionnante.

Le pilote britannique a commencé depuis la position de départ et a rapidement abandonné la première place à Verstappen, mais a réussi à dépasser le concurrent néerlandais sur son circuit natal, conservant une avance sereine jusqu'à la ligne d'arrivée, tandis que des feux d'artifice éclataient au-dessus de lui.

Verstappen a maintenu sa position, minimisant les revers dans la course au titre des pilotes, tandis que Leclerc de Ferrari a terminé sur le podium dans une performance remarquable après une compétition passionnante.

"C'était phénoménal ! Je ne qualifierais pas ça de course parfaite en raison du premier tour, mais ensuite, c'était super. Mon rythme était formidable, la voiture était extraordinaire aujourd'hui, ce qui m'a permis de me détendre, de pousser et de dépasser Max, ce qui était l'aspect crucial. Ensuite, la course est devenue assez simple, toujours difficile mais extrêmement satisfaisante", a déclaré Norris lors de son interview d'après-course.

"Je m'attendais à ce que Max commence à presser à partir du cinquième, sixième ou septième tour, mais il ne l'a pas fait. Donc à partir de là, j'ai su que nous étions dans une course passionnante, mais Max semblait ralentir graduellement tandis que mon rythme s'améliorait", a-t-il poursuivi.

McLaren a eu du mal au départ, permettant à Verstappen de dépasser Norris avant le premier virage, tandis que Russell de Mercedes dépassait Piastri.

Cependant, la vitesse des voitures McLaren les a ramenées en tête, et Norris a facilement dépassé Verstappen au 17e tour de la course, avant la première série de arrêts aux stands.

De même que les performances de Verstappen au début de la saison, Norris a ensuite augmenté son avance sur ses concurrents, accumulant un avantage de plus de vingt secondes à la fin de la course. Cette performance impressionnante souligne le potentiel de Norris pour rivaliser pour le titre de pilote en réduisant l'avantage substantiel de Verstappen dans la compétition - le champion du monde est toujours en tête de 70 points.

Piastri a terminé la course à la quatrième place, tandis que Perez de Red Bull était sixième, permettant ainsi à McLaren de réduire l'avance de Red Bull dans le championnat des constructeurs, la réduisant à 31 points.

Le Grand Prix du dimanche a marqué la cinquième victoire consécutive d'un pilote autre que Verstappen cette saison, représentant la plus longue série de défaites qu'il a connue depuis 2020.

"Bien sûr, on cherche toujours à s'améliorer, on a bien commencé, on a tout donné aujourd'hui, mais pendant la course, il était clair qu'on n'était pas assez rapides. Aujourd'hui, j'ai essayé d'être deuxième", a déclaré Verstappen lors de son interview d'après-course.

"Je sais que nous avons de bons départs, donc j'étais confiant que nous aurions un autre bon départ, et ensuite j'ai essayé de faire ma propre course, ce qui m'a valu la deuxième place aujourd'hui."

La prochaine occasion pour Norris de défier Verstappen est prévue pour le 1er septembre au Grand Prix d'Italie.

Après sa manœuvre réussie, Lando Norris a déclaré : "Mon amour pour le sport automobile et la course était évident aujourd'hui, c'était une expérience agréable." De plus, au milieu de la saison, la domination de Norris dans plusieurs courses montre son ambition de réduire l'écart dans le sport et de potentiellement rivaliser pour le titre de champion.

