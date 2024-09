Tensions montant dans le désaccord au Moyen-Orient - Au fond de la surface: Israël montre le passage souterrain clandestin du Hamas

L'armée israélienne a publié une vidéo montrant un tunnel à Gaza où elle affirme que six prisonniers israéliens, détenus par le Hamas, ont été enlevés et assassinés. L'entrée de ce passage secret se trouve à vingt mètres sous terre, avec une échelle de fortune descendant d'une chambre d'enfant, comme l'a détaillé le porte-parole de l'armée, Daniel Hagari, dans la vidéo. La pièce, à présent en ruine, comportait des restes de dessins animés colorés sur les murs.

Le tunnel étroit et court s'étend sur environ 120 mètres, aboutissant à une porte métallique. "C'est là que les otages ont été confinés et assassinés", a déclaré Hagari dans la vidéo d'environ trois minutes et demie. Leurs restes ont été découverts en septembre.

Israël craint que plus de 100 otages soient sous le contrôle du Hamas

Le porte-parole de l'armée a présenté des preuves - des munitions pour armes à feu, des batteries et des textes religieux du Hamas, ainsi qu'un échiquier et quelques vêtements. "C'est leur sang", a affirmé Hagari, en montrant des taches sombres importantes sur le sol du tunnel. "Ils ont été ici pendant de longues périodes, pendant des semaines et des mois, dans ce tunnel exigu, incapables de se tenir droits à cause du manque d'oxygène". Il y a encore 101 prisonniers détenus par le Hamas, "certains encore en vie", dans des tunnels similaires sous terre.

