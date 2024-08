Au deuxième trimestre, l'Allemagne a connu une contraction significative de sa croissance économique.

Au cours des trois premiers mois allant d'avril à juin, il y a eu une baisse significative des investissements dans l'équipement et la construction, selon les données : les investissements dans les machines, l'équipement et les véhicules ont baissé de 4,1 %, et les investissements dans la construction ont diminué de 2,0 %.

Il n'y a pas eu de poussée positive du commerce extérieur, comme le centre de données l'a également noté : les exportations de biens et services ont légèrement diminué de 0,2 % au deuxième trimestre, tandis que les importations sont restées stables.

La consommation privée a baissé de 0,2 %, après avoir commencé l'année sur une trajectoire de croissance de 0,3 %. À l'inverse, les dépenses de consommation des ménages ont augmenté de manière significative de 1,0 %, ce qui a maintenu les dépenses de consommation globales stables.

Actuellement, les consommateurs allemands font preuve de prudence avec leur argent, selon les cabinets d'études de marché GfK et l'Institut Nuremberg pour les décisions de marché, qui ont signalé une baisse significative du sentiment des consommateurs en août. "L'enthousiasme suscité par la victoire de l'équipe de football allemande lors de l'Euro semble n'avoir été qu'un feu de paille", ont-ils déclaré.

Selon une enquête de l'Institut Ifo, le secteur des exportations n'est pas en train de stimuler la croissance de l'économie pour le moment : l'état d'esprit du secteur continue de se détériorer en août. "Les exportateurs ne tirent pas actuellement parti de la croissance économique dans d'autres pays européens", a expliqué Klaas Wohlrabe, responsable des enquêtes de l'Institut Ifo.

La progression économique de l'Allemagne est en retard par rapport à de nombreux États internationaux, selon les données. Par exemple, le PIB global de l'UE a augmenté de 0,3 %, tandis que l'Espagne et la France ont connu des croissances de 0,8 % et 0,3 % respectivement. Les États-Unis ont connu une croissance de 0,7 % par rapport au trimestre précédent.

L'économie a commencé le trimestre d'été de juillet à septembre "sans grande dynamique", selon la chef économiste de la KfW, Fritzi Köhler-Geib. Cependant, elle est optimiste quant à une légère croissance économique au troisième trimestre.

L'analyste d'ING, Carsten Brzeski, reste optimiste pour la deuxième moitié de l'année. La plus forte augmentation des salaires réels en une décennie pourrait "inciter les consommateurs à desserrer leur ceinture", a-t-il déclaré. De plus, les niveaux de stocks sont élevés : "une simple amélioration légère des carnets de commandes industriels pourrait inverser le cycle des stocks et stimuler la croissance de la production industrielle".

Fritzi Köhler-Geib s'attend à une reprise progressive de l'économie allemande dans les prochains trimestres ; la croissance annuelle pour l'année prochaine est attendue

