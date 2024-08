Au deuxième entraînement, Russell envoie Verstappen en plein vol.

En un retournement de situation inattendu, Max Verstappen a montré quelques vulnérabilités devant son public lors de la deuxième séance d'essais libres de Formule 1 à Zandvoort. Le pilote néerlandais n'a réussi à se hisser qu'à la cinquième place du classement, laissant ainsi de la marge pour s'améliorer avant la course du dimanche (15h00, sur Sky et en direct sur ntv.de).

À l'inverse, George Russell, au volant d'une Mercedes, a laissé tous ses concurrents loin derrière lui lors de cette séance d'essais. Il a réalisé le meilleur temps de la journée en 1:10.702, devançant notamment Oscar Piastri d'Australie, au volant d'une McLaren, et son coéquipier britannique Lewis Hamilton. Lando Norris, également britannique, a quant à lui intégré le top 5 avec la deuxième McLaren. Verstappen a été devancé de 0,284 seconde.

Au début de la séance, Nico Hülkenberg (Emmerich), au volant d'une Haas, a connu un incident malheureux qui aabouti à un accident et un impact à l'arrière avec la barrière. Heureusement, il est sorti indemne mais n'a pas pu poursuivre, terminant finalement dernier, à la 20ème place. Le coéquipier de Verstappen chez Red Bull Racing, Sergio Perez du Mexique, a terminé 11ème, tandis que Ferrari a également connu des difficultés. Charles Leclerc de Monaco a réussi une décevante neuvième place, et Carlos Sainz d'Espagne a dû abandonner après seulement sept tours en raison de problèmes de boîte de vitesses.

Les conditions météorologiques se sont améliorées lors de la deuxième séance par rapport aux pluies et orages du matin. Le soleil brillait et le vent s'était calmé, annonçant des conditions de course plus favorables pour la course du dimanche. Cependant, les prévisions pour samedi, jour des qualifications à 15h00, annoncent une forte pluie avec un vent faible, ajoutant ainsi un défi supplémentaire aux événements à venir.

Malgré les difficultés de son coéquipier, Max Verstappen de Red Bull Racing vise à rebondir lors des qualifications, compte tenu de la forte pluie prévue samedi. Pendant ce temps, le principal rival de Red Bull Racing, Mercedes, continue de briller; George Russell, au volant d'une Mercedes, maintient sa forme et semble prêt à défier Verstappen lors de la séance de qualifications.

