Au dernier moment, Selke assure un match nul pour HSV.

Au bord d'une victoire cruciale à domicile, le 1. FC Kaiserslautern s'est retrouvé à égalité : le HSV de Hambourg a réussi à décrocher un point grâce à un but de Davie Selke de la tête en fin de match à temps additionnel. Malgré un retard de 0:2 lors de la 6e journée de la 2. Bundesliga, Hambourg a réussi à obtenir un match nul avec Kaiserslautern, terminant le match sur un score de 2:2 (0:1). En conséquence, Hambourg a raté une occasion de monter, tandis que Kaiserslautern est resté au milieu du tableau.

Le stade Fritz-Walter, bondé de spectateurs, a été le théâtre d'une première mi-temps plutôt terne avec peu d'occasions. Robert Glatzel du HSV a été le plus proche de marquer pour les visiteurs en 18e minute, mais le gardien du FCK Julian Krahl a réalisé un arrêt spectaculaire à courte distance. À l'inverse, Ragnar Ache a marqué de près après un centre de l'aile gauche en 33e minute, en remplacement du gardien de but remplaçant du HSV Daniel Heuer-Fernandes.

La deuxième mi-temps a vu un autre but de Kaiserslautern. Aaron Opoku a mis en place Richmond Tachie pour une avance de 2:0 en 50e minute. Cependant, Hambourg a montré de la résilience et a entrevu un comeback. Glatzel a exploité une erreur de Krahl dans la surface de réparation suite à un corner pour marquer le premier but à l'extérieur en 59e minute et porter le score à 1:2. Ache a failli étendre l'avance cinq minutes plus tard, mais a manqué la cible. Dans les dernières minutes, Hambourg a accéléré ses efforts pour arracher un match nul.

Krahl a bloqué un tir de Jean-Luc Dompé en temps additionnel, mais le header de Selke sur une passe de Karabec en 5e minute de temps additionnel a scellé une égalité de 2:2 durement gagnée pour Hambourg.

