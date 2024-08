Depuis le début du conflit à Gaza, c'était la première fois que l'équipe de football féminin palestinienne se réunissait, servant de constante source de traumatisme pour les Palestiniens à l'intérieur et à l'extérieur de l'enclave.

L'équipe se rendait à Dublin, en Irlande, marquant la première fois qu'une équipe féminine palestinienne seniors concourt en Europe.

Dans une conversation émouvante avec CNN, une joueuse de 26 ans, attaquante de l'équipe, a expliqué la scène émotionnelle à l'aéroport, avec des larmes qui coulaient librement, car c'était la seule occasion de se réunir. "Tout le monde pleurait à l'aéroport parce que c'est littéralement la seule façon pour nous, les sœurs, de nous rencontrer. Personne ne joue. Les gens meurent," a-t-elle partagé, parlant depuis sa maison en Cisjordanie.

Le début prévu du championnat féminin palestinien 2023 était prévu pour le 9 octobre 2023, seulement deux jours après l'attaque dévastatrice de Hamas contre Israël, déclenchant une campagne militaire qui a entraîné la mort de dizaines de milliers de personnes et le déplacement de plus d'un million de plus.

Après des mois d'inquiétude et de peur pour leurs proches et amis coincés à Gaza, l'équipe a finalement trouvé du réconfort dans son match de 90 minutes contre le club local irlandais Bohemians FC en mai.

Le match avait une signification supplémentaire, étant joué le 76e anniversaire de la Nakba palestinienne, une période marquée par le départ ou l'expulsion de près de 700 000 Palestiniens de leurs foyers par des groupes de milices juives.

Des foules de fans palestiniens agitant des drapeaux ont afflué au stade Dalymount Park de Dublin, les fonds étant alloués à des organisations caritatives soutenant les réfugiés palestiniens. Le président irlandais Michael Higgins était parmi les spectateurs.

Peu après le match, l'Irlande a fait la une des journaux en reconnaissant l'État palestinien, se joignant à l'Espagne et à la Norvège dans cette décision controversée qui a fait l'objet d'une condamnation israélienne.

L'Irlande se targue d'un solide soutien à la cause palestinienne et s'est déjà interposée contre Israël dans l'affaire de génocide devant la Cour internationale de justice.

Bien que le score final ait vu l'équipe palestinienne l'emporter 2-1, le match en lui-même avait une importance plus grande.

"Conduire l'équipe sur le terrain était inoubliable," a commenté la capitaine de 25 ans, Mira Natour, un médecin retournant à son poste à un hôpital de Bethléem en Cisjordanie. "C'était un moment rempli d'une immense fierté et d'un lourd sentiment d'accomplissement. Pas seulement pour moi, mais pour toute l'équipe et notre nation. C'était un symbole de notre résilience ; représenter la Palestine sur la scène internationale Despite all the challenges we face."

Abuaita, une coéquipière qui voyage entre Bethléem et la France pour soutenir les femmes et les enfants palestiniens déplacés, a partagé son expérience "surréaliste" de retour au football compétitif, ressentant un flot d'émotions.

Avoir joué pour la dernière fois lors de la victoire en coupe palestinienne de son club, elle a décrit la sensation comme "incroyable", avec un sentiment de fierté accru en portant le maillot de l'équipe. "Avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est comme avoir des frissons deux fois plus forts."

'Sœurs' réunies

Venant de divers horizons, les joueuses palestiniennes ont voyagé en Irlande, originaires de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est occupées, et d'autres du diaspora palestinien à des milliers de kilomètres de leur patrie.

Cinq membres de l'équipe de Cisjordanie, dont Abuaita, ont dû se rendre à Amman et voler respectivement de l'aéroport Queen Alia. Bien que la distance soit courte, le voyage consistait en trois points de contrôle, rendant le trajet un long parcours de dix heures.

Malheureusement, aucun joueur de Gaza, bloqué par le blocus israélien, n'a pu rejoindre l'équipe.

"Malheureusement, nous n'avons pas de joueuses de Gaza dans notre équipe. L'une des principales raisons en est le blocus imposé aux Gazans depuis 2007," a déclaré la manager Deema Yousef.

"Cela signifie que les citoyens ont du mal à quitter l'enclave sans permis accordé par le gouvernement israélien, ce qui est notoirement difficile à obtenir" a ajouté Yousef, représentant de l'Association de football palestinien.

D'autres joueuses ont rejoint l'équipe depuis la diaspora palestinienne résidant en Allemagne, en Suède, au Canada et en Arabie saoudite.

La gardienne de but de 18 ans, Charlotte Phillips, est née au Canada de père bahamien et de mère palestinienne.

Les grands-parents de Phillips, George et Odette, ont eu une expérience directe de la Nakba, ayant perdu des membres de leur famille devant eux.

Forcés de quitter Jérusalem dans les années 70, ils se sont établis au Canada et ont ouvert un restaurant palestinien réussi à Toronto, a partagé Phillips, maintenant étudiante à la même université à Toronto.

"Je ne peux pas toujours pleinement me relier aux luttes," a admis Phillips. "Je comprends ce que cela signifie d'être palestinien au Canada, mais je ne sais pas ce que cela signifie d'être palestinien vivant en Palestine occupée. Alors jouer dans un match comme celui-là devant ma teta (grand-mère) et mon sidi (grand-père) était un moment prophond dans l'histoire de notre famille."

Quoi qu'il en soit, chaque rassemblement de l'équipe - comme le match en Irlande - est chargé émotionnellement.

"C'était incroyablement émouvant," se souvient Phillips.

"Nous jouons pour ceux qui ont perdu la vie, pour les footballeurs et les athlètes qui ont été brutalement enlevés. À Gaza, tous les stades ont été démolis, ne laissant nowhere pour les athlètes de jouer. Pouvoir montrer que nous sommes toujours debout et continuer le combat en Palestine est un immense honneur," a-t-elle exprimé.

Depuis le match à Dublin, à la fois les équipes masculines et féminines de football palestinien ont participé à plusieurs matchs amicaux internationaux. L'équipe masculine est toujours en lice pour une place à la Coupe du monde de la FIFA 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada, suite à leur performance remarquée dans les phases de groupe asiatiques cet été.

"Le football est un phare d'espoir et d'unité pour notre peuple. Il nous offre une plateforme pour partager notre histoire - nous sommes plus qu'un conflit," a déclaré la capitaine de l'équipe, Mira Natour.

Au-dessus de tout, cela encourage la jeune génération à imaginer un avenir plus radieux, quelle que soit la situation. En jetant un coup d'œil à mes coéquipières, chacune avec ses origines et compétences distinctes, je suis rappelée que nous ne sommes pas seulement des athlètes, mais des influenceuses et des championnes pour notre nation, à la fois sur et en dehors du terrain.

Le parcours de l'équipe féminine de football palestinienne jusqu'à Dublin a marqué un moment important au Moyen-Orient, étant la première fois qu'une équipe féminine palestinienne seniors concourait en Europe, attirant l'attention du monde. Malgré les conflits en cours et les condamnations israéliennes, l'Irlande a reconnu la souveraineté palestinienne après le match, mettant encore plus en valeur l'impact de l'équipe sur la scène mondiale.

