- Au début, Sesko était sous surveillance, maintenant c'est au tour de Nusa, en tant que chef du projet d'intégration, Poulsen.

Yussuf Poulsen, surnommé Yussi, a été une figure clé dans l'histoire courte mais brillante de RB Leipzig, ayant fait partie du club pendant 11 de ses 15 années d'existence, de la troisième division à la Ligue des champions. À 30 ans, il n'est peut-être plus le premier choix, mais son impact sur l'équipe reste significatif.

Selon l'entraîneur Marco Rose, Yussi est un atout fiable, sur le terrain comme en dehors. "Il a de la valeur, du respect au sein du club, dans la ville", a déclaré Rose. "C'est la légende ultime du club."

Le style de jeu de Yussi est caractérisé par son désintéressement. Marquer un but lui procure autant de satisfaction que de permettre à un coéquipier de le faire. Cet esprit d'équipe se manifeste même dans la rude concurrence pour une place titulaire. Au lieu de rivaliser avec ses partenaires attaquants, il les soutient, les aide à s'améliorer.

Cette approche a payé pour Yussi l'an dernier avec Benjamin Sesko. Le talentueux Slovène peinait lors de la première moitié de la saison, souvent devancé par Yussi dans l'équipe de départ. Mais lors de la deuxième moitié, Sesko a marqué 11 buts, surpassant la légende de RB Leipzig, Yussi, et a attiré l'intérêt des clubs européens.

Yussi a joué un rôle significatif dans le succès de Sesko. "Il l'a poussé", a déclaré Rose. "Grâce à des entraînements individuels, à de nombreuses conversations. Il était comme un mentor."

Maintenant, Yussi fait la même chose pour Antonio Nusa, le nouveau signing du club. Le jeune homme de 19 ans pourrait faire ses débuts en tant que titulaire contre VfL Bochum aujourd'hui (15h15/Sky). Lors de la victoire 4-1 de RB Leipzig contre Rot-Weiss Essen en coupe, Nusa est entré en jeu à la 83e minute et a marqué son premier but pour le club une minute plus tard.

Du point de vue sportif, Yussi est encore loin d'être fini selon Rose. "Je vois Yussi pas seulement comme un intégrateur et un modérateur, mais il est déjà un facteur important pour nous", a déclaré l'entraîneur. "Quand il est en forme, quand il est en bonne santé, c'est toujours important avec Yussi." La bonne relation avec les jeunes talents amenés est tout aussi précieuse.

