- Au début, l'arrangement semble défavorable ou difficile pour le BVB au début de la nouvelle saison.

L'entraîneur Dino Toppmöller était réticent à partager de nombreux détails avant le premier match d'Eintracht Frankfurt en Bundesliga. Interrogé sur sa stratégie contre Borussia Dortmund, il a refusé de répondre, laissant entendre que Dortmund observe également les conférences de presse. "Je ne veux pas reveal too many secrets about our strategy," a déclaré le quadragénaire, mais il a admis que c'était une question astucieuse.

Toppmöller a évité de révéler un objectif particulier pour le match de samedi soir (18h30/Sky) à Dortmund. Cependant, il a mentionné qu'ils visent à se battre pour des places internationales. "Mais nous ne prétendrons pas que nous visons un endroit spécifique dans le tableau."

Le message de Toppmöller : être sans peur

Frankfurt affronte un défi difficile à Dortmund pour son match d'ouverture de la saison. "Nous nous attendons à ce qu'ils essaient de garder la possession, de contrôler le jeu," a déclaré Toppmöller. Cependant, il a souligné qu'ils se sentent bien préparés et qu'ils visent à être sans peur.

L'accent est mis sur l'introduction de vitesse dans leur attaque. "Et puis nous devenons un problème pour n'importe quel adversaire, même à Dortmund, où nous pourrions être considérés comme les outsiders."

Toppmöller a rendu évident qu'il voit un potentiel à Dortmund. "Quiconque a observé leurs renforts n'a pas besoin d'être un physicien pour déduire l'objectif de la saison de Dortmund." Dortmund a acquis les joueurs allemands Maximilian Beier, Waldemar Anton et Pascal Groß, ainsi que le meilleur buteur Serhou Guirassy de VfB Stuttgart.

Le défenseur Arthur Theate, l'une des nouvelles recrues de Frankfurt, pourrait figurer dans l'équipe de départ. Le Belge de 24 ans, prêté du club français Stade Rennes la semaine dernière, est sur le point de faire ses débuts pour Frankfurt. "Arthur estcertainement en lice pour une place de titulaire," a déclaré Toppmöller. Il prévoit d'évaluer la performance de Theate lors de la dernière séance d'entraînement avant de prendre une décision.

L'avant Hugo Ekitiké devrait obtenir sa place dans l'équipe de départ après sa prestation impressionnante lors de la victoire 4-1 au premier tour de la DFB-Pokal à Brunswick, où il a marqué deux buts et fourni une passe décisive. "Ekitiké a l'avantage," a expliqué Toppmöller.

