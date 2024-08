Au début du procès de Hunter Biden, les dépenses pour l'enquêteur affecté augmentent.

Les dépenses de Weiss ont explosé à 2,3 millions de dollars lors de la période de six mois s'achevant en mars. En outre, l'équipe de Weiss a également engendré des frais supplémentaires de 1,1 million de dollars pour l'utilisation d'actifs existants du département de la Justice, tels que la sécurité, portant le total global à environ 3,4 millions de dollars, comme indiqué dans les états financiers publiés vendredi.

La période précédente à l'époque de la nomination de Weiss en août 2023, s'étendant jusqu'en septembre de la même année, a vu les dépenses de Weiss s'élever à environ 183 000 dollars et l'utilisation de 132 000 dollars en ressources du département.

Les dépenses des procureurs spéciaux nommés par le département de la Justice, Jack Smith et Robert Hur, ont connu une légère baisse par rapport aux six mois précédents. Les dernières données, publiées vendredi, montrent les dépenses en voyages, personnel, entretien de bureau et autres services, allant d'octobre de l'année précédente jusqu'à mars.

Ces divulgations ont fait l'objet d'une surveillance judiciaire accrue des opérations des procureurs spéciaux. Récemment, les défendeurs poursuivis par deux des procureurs spéciaux, à savoir Hunter Biden et Donald Trump, ont exprimé des préoccupations quant au montant dépensé pour leurs investigations respectives et ont remis en question la validité du département de la Justice dans l'utilisation de procureurs spéciaux nommés par le procureur général au lieu de procureurs locaux.

Le bureau de Smith, qui a déposé des chefs d'accusation criminels fédéraux contre Trump en Floride et à Washington, D.C., a dépensé 6,63 millions de dollars d'octobre à mars, ainsi que l'utilisation de 5,2 millions de dollars en ressources du département de la Justice, portant le total à environ 11,8 millions de dollars, par rapport à plus de 14 millions de dollars lors des six mois précédents.

Hur, qui a enquêté sur le président Biden pour la gestion de documents classifiés après sa vice-présidence et a clos l'enquête au printemps en ne déposant pas de chefs d'accusation, a dépensé 2,475 millions de dollars pour divers frais lors des six mois jusqu'à mars. De plus, Hur a utilisé environ 2,3 millions de dollars en ressources du département, ce qui a porté le coût total à près de 5 millions de dollars. La période de six mois précédente a coûté Nearly 5,3 millions de dollars.

Smith et Weiss continuent d'être actifs, cherchant à faire avancer les procès criminels vers les tribunaux fédéraux.

Un juge fédéral chargé de l'affaire de documents classifiés contre Trump et deux co-accusés a rejeté l'affaire le mois dernier en raison de préoccupations constitutionnelles concernant la manière dont le bureau a obtenu le financement. Le bureau de Smith fait appel de cette décision.

L'affaire de Smith contre Trump concernant les tentatives de renversement de l'élection de 2020 se poursuit, et le financement du bureau n'est pas un sujet de contestation devant ce juge.

Hunter Biden et un autre accusé dans une affaire criminelle distincte n'ont

Lire aussi: