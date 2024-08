Au cours du premier semestre, les chiffres allemands des exportations ont montré une légère baisse.

Au cours des six premiers mois de l'année, les exportations allemandes ont été enregistrées à un impressionnant niveau de 801,7 milliards d'euros, selon les statistiques officielles. Les principales exportations comprenaient les automobiles et les composants automobiles, s'élevant à 135,3 milliards d'euros, mais ont connu une légère baisse de 2,4 % par rapport à la même période de l'année précédente. Les exportations de machines et de produits chimiques ont également connu des baisses respectives de 4,4 % et 2,6 %.

De manière similaire aux années passées, la plus grande part des exportations de la période de janvier à juin a été dirigée vers les États-Unis, totalisant 80,7 milliards d'euros. La France et les Pays-Bas occupaient les deuxième et troisième places. Un changement notable s'est produit lorsque la Pologne a pris la quatrième place, déplaçant la Chine de la liste des principales destinations d'exportation.

En ce qui concerne les importations, la Chine est restée stable, contribuant à 73,5 milliards d'euros, comme auparavant. Les Pays-Bas et les États-Unis ont pris les deuxième et troisième places, respectivement.

La valeur des exportations a dépassé celle des importations, créant un excédent commercial considérable de 138,8 milliards d'euros. Cet excédent représentait une augmentation notable d'environ 29 % par rapport à la première moitié de 2023.

Les États-Unis ont continué d'être la principale destination des exportations allemandes lors de la première moitié de l'année, représentant 80,7 milliards d'euros d'exportations.

